«Аллы нет… Повар остался»: кому Пугачева доверила присмотр за коттеджем в Малых Бережках

На днях в прессе всплыли слухи о том, кому Алла Пугачева могла доверить свой подмосковный замок в деревне Грязь. Примадонна итак щедро одарила старшего внука Никиту Преснякова, подарив им на свадьбу с Аленой Красновой квартиру в центре столицы.

Также именитая бабушка позволила сыну Кристины Орбакайте похозяйничать на ее бывшей даче в Малых Бережках. А теперь, пока певица с шоуменом Максимом Галкиным и двойняшками отдыхают в Израиле, ее замок в элитной Грязи, как поговаривают, совсем не пустует. Особой прислуги в особняке нет, только вышколенный персонал. А за порядком на участке надо как-то следить.

Хорошо, что Примадонне есть, кому доверить замок. В окружении артистки есть верные ей люди. А за дачей бабушки под Истрой приглядывают Никита Пресняков и Алена Краснова. Старшая дочка артистки Кристина Орбакайте также все время в разъездах, отыграет спектакли в Москве и тут же в Штаты. Никита Пресняков после учебы тоже планировал поселиться за океаном. Но потом женился и, как говорится, осел на родине.

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Ну а кому, как ни старшему внуку поручить присмотр за дачей — все-таки это их родовое гнездо. Тем более, что Никита вполне ответственный и семейный, кутеж в коттедже уж точно не устроит.

«Никита с женой Аленой, повар ее так там и остался. Аллы нет, поэтому следить за порядком на участке некому, никто же не контролирует. А ухаживать нужно за кустиками, сухие листья собирать, — объяснила МК.ru экс-сотрудница певицы Людмила Дороднова.

Ну а сама Примадонна с шиком отдыхает в Израиле. Так, артистка поделилась свежими кадрами на Вербное Воскресенье. Алла Пугачева сходила в местный ресторан с семьей и друзьями, устроив пирушку. За границей артистка может появляться всюду, не опасаясь того, что ее узнают праздные зеваки.

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