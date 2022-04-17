А где красная икра? Где разносолы? Пугачева за «скудным» столом пировала в Израиле

А ведь когда-то шоумен Максим Галкин показывал, какой банкет Примадонна накрывала на завтрак, встречая гостей - внука Дени и дочку Кристину.

Алла Пугачева относится к гурманам. Примадонна знает, чем удивить даже самых искушенных в кулинарном плане гостей. В доме певицы всегда хлебосольно. Так, к примеру, еще в феврале артистка шиковала в замке в подмосковной деревне Грязь, накрывая богатый стол для родных — внука Дени и дочки Кристины.

Алла Борисовна с утра пораньше за завтраком потчевала семью угощениями, как с царского стола: оладушки, бутерброды с черной икрой, фаршированные яйца, сыр, огурчики, ягоды и фрукты. Примадонна знает толк в закусках и легких угощениях.

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А вот на свежих кадрах в микроблоге певицы былой роскоши поклонники не заметили. Все вкусненькое гости успели съесть. Шоумен Максим Галкин запечатлел певицу в кругу близких, показав, как они отпраздновали Вербное Воскресенье. Перед Примадонной — лишь пару тарелок с салатиками. Единственная, кто не успел доесть свой обед так это Лиза. На столе нет ни разносолов, ни красной икры, которую так любит дочка певицы. Все по-скромному и достаточно просто.

«Стол какой-то скудный! Все уже подъели?», «Гарри с тряпочкой сидит, по столу волтузит», «А где красная икра? Где разносолы?», «Пирушка тихая, где пять перемен блюд?», «Официанты со стола все унесли??» — допытывались фолловеры.

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