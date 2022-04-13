Артур Смольянинов: как актер стал Лютым в «9-й роте», женился на «папиной дочке» и успел тайно развестись

Звезда театра и кино сегодня – один из востребованных артистов.

Артур Смольянинов сегодня — востребованный актер театра и кино. За время своей карьеры он снялся в десятках фильмов, многие из которых стали для него знаковыми. А вот в личной жизни у звезды не все так гладко — он успел тайно развестись с актрисой Дарьей Мельниковой, с которой у него двое сыновей.

Артур Смольянинов: детство, национальность

Артур Сергеевич Смольянинов родился в Москве 27 октября 1983 года. Он – потомок купца, мецената и благотворителя Саввы Морозова, помогавшего Константину Станиславскому в создании театра. Крестным отцом актера стал Иван Охлобыстин.

По национальности Смольянинов наполовину русский, наполовину еврей по отцовской линии. Когда Артуру было 5 лет, папа Сергей Поволоцкий ушел из семьи, и мать Мария Смольянинова повторно вышла замуж. Во втором браке у Артура появилось два брата Владимир и Емельян и сестра Наталья. Емельян, к слову, в 2012 году был приговорен за националистическую деятельность к 19 годам тюрьмы. По отцу у Артура также появились сводные брат Александр и сестра Ксения.

Смольянинов в детстве обладал непокладистым характером. Его несколько раз переводили из школы в школу за хулиганские выходки, а также ставили на учет в милиции. Если бы не счастливый случай, выведший Артура на актерскую стезю, кто знает, по какой кривой дорожке бы пошел парень.

Артур Смольянинов: кино

Режиссер Сергей Приемыхов искал школьника для съемок в фильме «Кто, если не мы». Кинодеятель обошел несколько школ в поисках необходимого типажа и познакомился к Артуром Смольяниновым. Мальчик прошел кастинг и подошел по всем параметрам.

Позже картину представили на фестивале в Артеке, а 14-летний Смольянинов стал победителем номинации «Лучший актер». И понял, что хочет стать профессиональным актером. Он экстерном сдал экзамены в школе и поступил в РАТИ, к Леониду Хейфецу, который окончил в 2004 году.

После подросткового кинодебюта Артур продолжил карьеру в фильме «Триумф» в 2000 году. Затем были многосерийный проект «Тайный знак», комедии «Шик» и «Марс», драма «Папа».

Широкая известность пришла к актеру, рост которого составляет 174 см, а вес 73 кг, вместе с фильмом «9 рота» Федора Бондарчука. Смольянинов сыграл рядового Олега Лютаева по прозвищу Лютый в 2005 году. Картина повлияла на звезду сильно, он вырос в профессиональном плане и считает ее переходом на новый творческий уровень.

После военной драмы Смольянинов сыграл в фильмах «Жара», «Последний забой», «На краю стою», «1612», «Слуга государев». В 2010 году в послужном списке звезды появилась картина «Утомленные солнцем-2» Никиты Михалкова – здесь коллегами по площадке стали Олег Меньшиков, Сергей Маковецкий, Евгений Миронов.

Следующие картины с участием Смольянинова вышли через год. Это триллер «Тот, кто гасит свет», «Нирвана», «Гетеры майора Соколова», «Будь со мной». Затем был сериал «Самара» в 2011 году, а также его продолжение в 2014 году.

Возможность сняться в международном проекте появилась у Смольянинова в 2014 году. Он был задействован в боевике литовско-британского производства «Занесло». В романтической комедии «Мой парень – ангел» Артур снялся в роли настоящего ангела, спускающегося с небес на грешную землю.

В 2015 году Смольянинов появился на экранах в картинах «Елки-1914», «Книга мастеров» и «Сказка. Есть», а также принял участие в экранизации романа «Духless». Следующими стали сериал «Не вместе» и комедия «Жизнь впереди», а в 2018 году зрители наблюдали за Смольяниновым в главных ролях в фильмах «Конная полиция» и «Все или ничего», а затем в детективе «Ростов» и сериале «Доктор Рихтер 3».

В 2020 году актер появился в биографической ленте «Калашников» о Михаиле Калашникове, легендарном конструкторе, создателе автомата. Также актер сыграл главного героя – координатора спасательного отряда в драме «Найден_жив».

Артур Смольянинов: театр

Параллельно с киноиндустрией Смольянинов развивается как театральный актер. В 2006 году он пополнил ряды «Современника», где воплотил на сцене множество характеров. Причем, в портфолио звезды как классика, так и современные пьесы: «Антоний & Клеопатра. Версия», «Три сестры», «Джентельменъ», «Горячее сердце», «Мален», «Посвящается Ялте», «Не покидай свою планету» и другие.

Артур Смольянинов: музыка, другие проекты

Актер часто дает музыкальные концерты. Он с детства увлекается творчеством Владимира Высоцкого и хорошо исполняет его песни под гитару, предлагая слушателям репертуар барда в своем исполнении.

Также Смольянинов не раз снялся в клипах разных исполнителей. В 2006 году он появился в видео на песню «Под запретом» группы Non Stop, в 2016 году «Обычный человек» рок-группы Louna, а в 2018-м – в видео «Грустные люди» «Ночных снайперов».

Попробовал Смольянинов себя и в различных проектах. Например, в 2014 году в паре с олимпийской чемпионкой Татьяной Тотьмяниной участвовал в шоу «Ледниковый период — 5» на Первом канале.

Артур Смольянинов: личная жизнь

Насыщенная личная жизнь Смольянинова пестрит романами. Так, в студенчестве он три года встречался с Екатериной Директоренко. Затем вокруг него возникли слухи о романе с экс-женой Дмитрия Диброва Александрой Шевченко, а также с актрисой Марией Шалаевой. А вот женился он на другой.

Со своей будущей женой, актрисой Дарьей Мельниковой, Смольянинов познакомился на съемках сериала «Гетеры майора Соколова». Свадьбу они сыграли в 2013 году.

В 2015 году поклонники узнали, что жена Смольянинова ждет первенца. В середине осени они стали родителями – у них родился сын Артур.

Вторым ребенком стал сын Марк, которого Мельникова родила в декабре 2018 года.

Свою семейную жизнь звезды не афишировали, и новости о разводе пары потрясли поклонников – многие даже не подозревали, что актеры уже не вместе. Оказалось, что в 2020 году Смольянинов и Мельникова разошлись.

А о разводе публика узнала лишь в 2021 году. Мельникова подтвердила разрыв с отцом своих детей в начале лета, подчеркнув, что бракоразводный процесс в суде уже остался в прошлом. Ходили слухи, что брак затрещал по швам из-за пристрастия Смольянинова к алкоголю. Но Мельникова прокомментировала это весьма сухо:

«То, что происходило внутри, — мы с Артуром не считаем нужным об этом рассказывать», — говорила актриса по поводу расставания.

С кем сейчас встречается Смольянинов, неизвестно. Актер старается не выставлять напоказ свою личную жизнь.

Артур Смольянинов сегодня

В настоящее время Смольянинов задействован в нескольких проектах. В 2022 году он снимается в продолжении успешного исторического сериала «Ростов» для НТВ. Также в начале года на экраны фильм Мария. Спасти Москву», где Артур сыграл одну из главных ролей. Появится актер и в картине Алексея Серебрякова «Единица Монтевидео», выход которой запланирован на 2022 год.

В свободное время актер встречается с сыновьями, играет в футбол и старается не расставаться надолго с гитарой.

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