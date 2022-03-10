От «папиной дочки» до матери-одиночки: как Дарья Мельникова стала звездой, встретила любовь и тайно развелась

Актриса огорошила фанатов новостью о расставании с Артуром Смольяниновым уже после развода.

Актриса Дарья Мельникова востребована на театральной сцене и в кино. Звезда прославилась в 15 лет благодаря семейной комедии «Папины дочки». Сегодня она — дважды мама в разводе: в 2021 году поклонники узнали, что с мужем Артуром Смольяниновым они уже в разводе.

Дарья Мельникова: детство

Дарья Алексеевна Мельникова родилась 9 февраля 1992 года в Омске. С самого детства девочка была погружена в творчество, занималась танцами в детском ансамбле, изучая хип-хоп, джаз и модерн. Но предпочтение все-таки отдала балету.

«Я мечтала стать балериной, потом хореографом-постановщиком, потом мечтала о школе танцев, все эти мечты так или иначе были связаны со сценой.

Уже в три года я ощутила, что, выходя на сцену, могу оказывать влияние на массы, сначала это были массы родственников, потом все, кто приходил смотреть экзамены по «классике», а затем и настоящий зритель! Я с детства мечтала о сцене, и теперь, выходя на нее, каждый раз, я ощущаю не только счастье, но и огромную благодарность», — рассказывала о себе Мельникова.

Также Дарья поступила в школу искусств, где училась игре на фортепиано, а в 11 лет решила стать актрисой и пришла заниматься в театральную студию.

В 2013 году Мельникова поступила в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. Стать студенткой она смогла со второго раза, обучаясь на курсе Владимира Бейлиса и Виталия Иванова. Причем за высшим образованием Дарья Мельникова отправилась уже знаменитой.

Дарья Мельникова: карьера

В 2006 году в составе хореографического ансамбля Мельникова поехала на творческий фестиваль в детский лагерь «Орленок». Там ее заметил режиссер Юрий Морозов. И пригласил ее в свою картину «Золушка 4х4. Все начинается с желаний», которая вышла на экраны в 2008 году.

Кинодебют Мельниковой не остался незамеченным. Девочку за главную роль Даши наградили званием лучшей актрисы на фестивале «Киношок-2008».

После успеха Дарья получила приглашение в сериал «Папины дочки», который стал настоящим звездным часом для начинающей актрисы и открыл ей дорогу к миллионам сердец телезрителей.

Семейная комедия о многодетном отце-одиночке Васнецове и его пятерых дочках очень быстро полюбилась зрителям канала СТС. Дарья Мельникова в нем сыграла роль средней дочки Жени Васнецовой, пацанки, обожающей спорт.

Вместе с Дарьей Мельниковой благодаря сериалу прославились такие начинающие актрисы, как Мирослава Карпович, Елизавета Арзамасова, Екатерина Старшова и Анастасия Сиваева. Успех сериала был настолько высоким, что проект продолжался много лет, до 2013 года, и всего вышло 20 сезонов.

Съемки в сериале были очень плотными, и Мельниковой пришлось перебраться из Омска в Москву после восьмого класса.

После «Папиных дочек» Дарья Мельникова сыграла в фильме «Стальная бабочка» в 2012 году, исполнив роль беспризорницы по кличке Чума. Затем были картины «Гагарин. Первый в космосе», «Однажды», «Невидимки», «Запретная зона», «Рябиновый вальс», сериалы «Гетеры майора Соколова», «Лютый» и «Лютый-2», «Крепкая броня», «Подарок», «Медиатор».

Дарья Мельникова: театр, другие проекты

Окончив вуз в 2013 году, Дарья Мельникова в тот же год поступила на службу в Театр им.Ермоловой, где трудится по сей день. В ее послужном списке спектакли «Язычники», «Утиная охота», «Зойкина квартира», «Текст».

Параллельно актерской карьере Мельникова участвует в различных шоу и проектах. Она побывала на шоу «Самый умный» вместе с другими «сестрами» по «Папиным дочкам», была ведущей «Волшебного Диноутра» на СТС, играла в «Мафию» в одноименной передаче на «Муз-ТВ», а также освоила фигурное катание на шоу «Ледниковый период» в сезоне-2021. Актрисе с ростом 163 см и весом 51 кг пару составил фигурист Максим Маринин.

Дарья Мельникова: личная жизнь

Еще в период съемок в «Папиных дочках» Дарье Мельниковой приписали роман с актером Александром Головиным, который исполнил в сериале роль бойфренда. В жизни пара тоже очень много и тесно общалась, но Мельникова подчеркивала, что к Головину относится как к брату, не больше.

А вот под венец актриса отправилась с другой знаменитостью — звездой фильма «9 рота» Артуром Смольяниновым. Они были давно знакомы, но чувства у них возникли на съемках сериала «Гетеры майора Соколова». Свадьба состоялась в 2013 году.

Личную жизнь пара не комментировала, предпочитая показывать в Instagram лишь то, что считала нужным. Так, в 2015 году подписчики узнали, что девушка беременна. И в середине осени она подарила мужу первенца Артура.

Вторым ребенком стал сын Марк, которого Мельникова родила в декабре 2018 года. Поскольку снимками в микроблоге с мужем актриса фолловеров не баловала, многие даже не подозревали, что в 2020 году они со Смольяниновым разошлись.

О разводе публика узнала лишь в 2021 году. Мельникова подтвердила разрыв с отцом своих детей в начале лета, подчеркнув, что бракоразводный процесс в суде уже остался в прошлом:

«Мы развелись. Но мы остаемся родителями наших детей, партнерами, у нас классные отношения. Отношения наши как мужа и жены закончились — это факт. То, что происходило внутри, — мы с Артуром не считаем нужным об этом рассказывать», — говорила актриса.

Сейчас звезда сосредоточена на воспитании детей и карьере и сейчас отношений с противоположным полом не имеет.

Дарья Мельникова: горячие фото

Мельникова обладает стройной фигурой и не стесняется позировать для соцсетей в купальниках. Она регулярно делится кадрами с отдыха или снимками с фотосессий.

Дарья Мельникова сейчас

Звезда «Папиных дочек» — востребованная актриса. Осенью 2021 года она появилась в картине «Соври мне правду», составив пару Павлу Прилучному. Фильм изобилует сценами 18+, но девушка не видит в этом ничего зазорного.

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