Завершены съемки фильма «Единица Монтевидео» с Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт

Онлайн-кинотеатр Kion объявил о завершении съемок своего нового фильма «Единица Монтевидео». Картина станет доступна к просмотру в 2022 году.

Это будет суровая драма о талантливом враче, который проходит через цепь трагических событий. Он теряет свою жену, а затем голос, попадает в тюрьму, испытывает ненависть дочери. Но герой находит в себе силы, чтобы не упасть духом, спасти себя, дочь и внучку. Это фильм о внутренней силе человека, любви и ответственности, поднимающий извечную тему отцов и детей.

В картине сыграли: Алексей Серебряков, Агния Дитковските, Ксения Раппопорт, Евгений Ткачук, Александр Феклистов, Полина Кутепова, Артур Смольянинов, Ольга Лапшина и другие артисты. Режиссером выступила известная актриса Татьяна Лютаева, для нее это уже второй поставленный полнометражный фильм.

Лента выпускается при поддержке Министерства культуры РФ. И это не развлекательное кино, а настоящая притча об искуплении вины, возможность которого судьба всегда дает человеку. Главный герой вычеркивает себя из жизни, безропотно неся груз наказания за ошибку минувших дней, но даже годы в тюрьме не могут снять с него чувство вины. Зато жизнь преподносит ему другое испытание. И лишь исправив собственные ошибки, мужчина освобождается от тяжелого груза.

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