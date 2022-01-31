Безжалостный борец с преступностью: завершились съемки второго сезона сериала «Ростов» со Смольяниновым

Артур Смольянинов полюбился многим зрителям еще после съемок в фильме «Жара». Потом ему также доводилось сниматься в «Елках». В копилке актера десятки ярких ролей. Несмотря на то, что у него двое сыновей от Дарьи Мельниковой, он также успевает играть в театре.

Но в последние месяцы артист был очень занят, так как снимался во втором сезоне сериала «Ростов». На днях канал НТВ завершил съемки исторического детектива.

Появились не только первые фото со съемок, где Артур Смольянинов предстает в форме и с усами. Также раскрыты детали сюжета. Вор-рецидивист Козырь, ставший начальником отдела уголовного розыска в советском Ростове, станет еще более бескомпромиссным, а сюжет — еще более динамичным, драматичным и философским.

Потеряв жену и практически всех, кто был ему дорог, герой Смольянинова превратится в безжалостного борца с преступностью, которого невозможно ни испугать, ни подкупить. Его заклятый враг, Ртищев, тоже переживет страшную трагедию, и станет хладнокровным. Противостояние Козыря и Ртищева будет еще более стильным, так как им больше нечего терять.

«Психологически ничего сложного не было, потому что герой мне известен и понятен. Он адаптировался к мирной жизни после первого сезона, в котором была война и революция, и почувствовал себя на своем месте, понял, кто он, где и зачем», — поделился Артур.

Съемки сериала прошли в Ростове-на-Дону. Зрители увидят знаменитые ростовские места: Большую Садовую улицу, главный собор и, конечно, величественный Дон. В съемках также приняли участие: Алексей Барабаш, Сергей Чирков, Игорь Хрипунов, Максим Литовченко, Виктор Тереля, Янина Мелихова, Мария Ахметзянова, Нана Муштакова и другие известные персоны.

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