Реставрация стула своими руками
Видео
Как сочетать нежность и грубость в одном образе
Видео

Одна — дочь Сулеймана, вторая — Ибрагима: как годы спустя выглядят «султанши» Пелин Карахан и Бурджу Озберк

Обе актрисы проснулись знаменитыми после съемок в турецком сериале «Великолепный век».

Одна — дочь Сулеймана, вторая — Ибрагима: как годы спустя выглядят «султанши» Пелин Карахан и Бурджу Озберк
Пелин Карахан и Бурджу Озберк. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"

Турецкий сериал «Великолепный век» стал одним из самых популярных исторических проектов по всему миру. И хотя лента о султане Сулеймане Великолепном вышла на экраны более десяти лет назад, с тех пор сериал уже несколько раз крутили в повторе на ТВ, своей востребованности он не утратил. Да и армия фанатов проекта становится все больше. Сайт Teleprogramma.pro предлагает вспомнить, каким актрисам достались роли дочек-султанш Ибрагима паши и султана Сулеймана. У нас также есть свежие снимки звезд, сыгравших Михримах султан и Хуриджихан султан.

Михримах султан

Вот такой Пелин Карахан помнят многие ее поклонники по сериалу «Великолепный век». В образе Михримах султан — дочери хасеки Хюррем султан и султана Сулеймана — актриса предстала шатенкой с длинными волосами.

Звезда "Великолепного века" Пелин Карахан
Пелин Карахан в образе Михримах султан. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

После съемок Пелин успела перекраситься в медовую блондинку. Черты лица актрисы заострились, потеряв былую девичью нежность и невинность. Сейчас звезда «Великолепного века» выглядит словно гламурная дива. Голливудские кудри, идеальная форма бровей, дорогой макияж, брендовая одежда, смелый взгляд. От скромницы Михримах султан не осталось и следа.

Звезда "Великолепного века" Пелин Карахан
Пелин Карахан с медовыми волосами стала похожа на Хюррем султан. Фото: личный архив

Хуриджихан султан

Бурджу Озберк сыграла роль дочери Ибрагима паши. Она тоже именовалась султаншей, так как ее мать Хатидже султан приходилась родной сестрой султану Сулейману. По сценарию, Хуриджихан султан влюбляется в шехзаде Баязида и тот отвечает ей взаимностью. Влюбленные проводят тайный никах, о котором все же узнают во дворце.

Звезда "Великолепного века" Бурджу Озберк
Бурджу Озберк в образе Хуриджихан султан. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

В обычной жизни Бурджу Озберк выглядит почти также как и ее персонаж. Миловидная и привлекательная шатенка почти не изменилась со съемок в «Великолепном веке». Вот только наряды актрисы отличаются от тех, что носила в сериале Хуриджихан султан.

Звезда "Великолепного века" Бурджу Озберк
Бурджу Озберк внешне от образа нежной султанши отличается мало. Фото: личный архив

Бурджу может похвастаться модельной фигурой, гривой густых сияющих волос и весьма очаровательной внешностью. Не зря актрисе приписывали романы с самыми завидными турецкими холостяками.

Звезда "Великолепного века" Бурджу Озберк
Бурджу Озберк может похвастаться модельной фигурой и роскошной копной густых волос. Фото: личный архив

Карьера Бурджу скалывается не менее успешно. Она активно снимается в сериалах. В основном в современных, без исторической тематики.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

Арас Булут ИйнемлиБурак ОзчивитМерьем УзерлиНовости googleНур ФеттахоглуПелин Карахансериал «Великолепный век»Халит Эргенч