Одна — дочь Сулеймана, вторая — Ибрагима: как годы спустя выглядят «султанши» Пелин Карахан и Бурджу Озберк

Турецкий сериал «Великолепный век» стал одним из самых популярных исторических проектов по всему миру. И хотя лента о султане Сулеймане Великолепном вышла на экраны более десяти лет назад, с тех пор сериал уже несколько раз крутили в повторе на ТВ, своей востребованности он не утратил. Да и армия фанатов проекта становится все больше. Сайт Teleprogramma.pro предлагает вспомнить, каким актрисам достались роли дочек-султанш Ибрагима паши и султана Сулеймана. У нас также есть свежие снимки звезд, сыгравших Михримах султан и Хуриджихан султан.

Михримах султан

Вот такой Пелин Карахан помнят многие ее поклонники по сериалу «Великолепный век». В образе Михримах султан — дочери хасеки Хюррем султан и султана Сулеймана — актриса предстала шатенкой с длинными волосами.

После съемок Пелин успела перекраситься в медовую блондинку. Черты лица актрисы заострились, потеряв былую девичью нежность и невинность. Сейчас звезда «Великолепного века» выглядит словно гламурная дива. Голливудские кудри, идеальная форма бровей, дорогой макияж, брендовая одежда, смелый взгляд. От скромницы Михримах султан не осталось и следа.

Хуриджихан султан

Бурджу Озберк сыграла роль дочери Ибрагима паши. Она тоже именовалась султаншей, так как ее мать Хатидже султан приходилась родной сестрой султану Сулейману. По сценарию, Хуриджихан султан влюбляется в шехзаде Баязида и тот отвечает ей взаимностью. Влюбленные проводят тайный никах, о котором все же узнают во дворце.

В обычной жизни Бурджу Озберк выглядит почти также как и ее персонаж. Миловидная и привлекательная шатенка почти не изменилась со съемок в «Великолепном веке». Вот только наряды актрисы отличаются от тех, что носила в сериале Хуриджихан султан.

Бурджу может похвастаться модельной фигурой, гривой густых сияющих волос и весьма очаровательной внешностью. Не зря актрисе приписывали романы с самыми завидными турецкими холостяками.

Карьера Бурджу скалывается не менее успешно. Она активно снимается в сериалах. В основном в современных, без исторической тематики.

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