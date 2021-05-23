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Шехзаде Селим, Баязид и Джихангир: чем знамениты завидные женихи турецкого сериала «Великолепный век»

Эти актеры славятся своими громкими романами.

Шехзаде Селим, Баязид и Джихангир: чем знамениты завидные женихи турецкого сериала «Великолепный век»
Арас Булут Ийнемли, Энгин Озтюрк и Толга Сарыташ. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"

Турецкий сериал «Великолепный век» за четыре сезона настолько полюбился поклонникам, что зрители по всему миру до сих пор пересматривают отдельные серии и пристально следят за личной жизнью актеров. Но не все звезды исторической ленты после окончания съемок поспешили найти себе вторую половинку. Детьми и мужьями в основном обзаводились актрисы. Среди них: Мерьем Узерли — она родила уже двух дочек Лару и Лили, Пелин Карахан — у нее двое сыновей Али Демир и Джан Эюп, Нур Феттахоглу воспитывает дочку Элису Гюзин от мужа Левента Везироглу. А вот красавцы-шехзаде с таким серьезным шагом решили повременить.

Арас Булут Ийнемли

Экранному сыну султана Сулеймана и хасеки Хюррем султан приписывали бурный роман с партнершей по сериалу «Великолепный век» Бурджу Озберг. Она сыграла дочь Хатидже султан и Ибрагима паши — Хуриджихан султан. По сценарию, шехзаде Баязид влюбляется в свою кузину.

Они тайно проводят обряд никаха, о котором позже узнают и во дворце. Поговаривали, что страсть возникла не только между героями сериала, но и в реальной жизни. Однако обременять себя серьезными отношениями 30-летний Арас Булут Ийнемли был явно не готов.

Звезда "Великолепного века" Арас Булут Ийнемли
Арас Булут Ийнемли в роли шехзаде Баязида. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

О личной жизни актер предпочитает не распространяться. При этом микроблог Араса пестрит снимками со съемок, также Булут Ийнемли часто делится кадрами со своим домашним питомцем. Актер дружит с Энгином Озтюрком, он сыграл роль старшего брата шехзаде Баязида — представ в образе рыжеволосого сына Хюррем султан.

Звезда "Великолепного века" Арас Булут Ийнемли
Актеру приписывали бурный роман с Бурджу Озберг, которая играла роль дочери Хатидже султан и Ибрагима паши. Фото: Instagram.com/iynemliarasbulut

Энгин Озтюрк

Еще один яркий турецкий актер, снискавший славу дамского угодника. Экранному сыну Хюррем султан приписывали романы с целой плеядой актрис, среди которых: Ханде Сорал, Мерве Болугур, Ханде Догандемир, Джансу Дере и даже Нур Феттахоглу.

Звезда "Великолепного века" Энгин Озтюрк
Энгин Озтюрк в роли шехзаде Селима. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

С тремя девушками из этого списка 34-летний Энгин Озтюрк снимался в сериале «Великолепный век». Джансу Дере предстала в образе наложницы султана Сулеймана — персиянки Фирузе, Мерве Болугур сыграла венецианку Сесилию, ставшую фавориткой шехзаде Селима и получившую имя Нурбану, а Нур Феттахоглу многие запомнили как хасеки Махидевран султан.

Звезда "Великолепного века" Энгин Озтюрк
Энгин Озтюрк слывет дамским угодником. Фото: Instagram.com/enginozturk

Толга Сарыташ

Этот актер сыграл роль шехзаде Джихангира. В отличие от своих красавцем-братьев персонаж, доставшийся Толге Сарыташу с детства отличался от сверстников, у него рос горб. Но этот дефект сделал сына султана Сулеймана невероятно чувствительным человеком, особенно там, где речь заходила о чужих бедах и переживаниях.

Звезда "Великолепного века" Толга Сарыташ и Халит Эргенч
Толга Сарыташ сыграл роль шехзаде Джихангира. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

Так и в обычной жизни актер не любит распространяться о личном. 29-летний Толга Сарыташ прекрасно ладит с экранными братьями Арасом Булутом Ийнемли и Энгином Озтюрком. О любовных делах актер говорит крайне редко. При этом в прессе много писали о его романе с начинающей актрисой Бушрой Пекин.

Звезда "Великолепного века" Толга Сарыташ
Актер своей очаровательной улыбкой может влюбить в себя любую. Фото: Instagram.com/tolgasaritas

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