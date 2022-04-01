Воздушные шары, торт со свечками: Пелин Карахан закатила домашнюю пирушку в честь пятилетия младшего сына

Пелин Карахан устроила домашнюю вечеринку в честь дня рождения младшего сына Джана Эюпа. Еще 27 марта мальчику исполнилось пять лет. По этому случаю актриса из турецкого сериала «Великолепный век» устроила праздник для всей семьи.

Гостиную Пелин украсила воздушными шариками и заказала большой торт со свечками. В личном микроблоге актриса поделилась свежими кадрами, показав, какое угощение она приготовила для именинника. Тот, к слову, прильнул к маме, уютно устроившись у нее на руках. А старший сын Пелин — семилетний Али Демир — с интересом рассматривал торт, мечтая попробовать десерт.

После съемок в сериале «Великолепный век» Пелин Карахан проснулась знаменитой. Она активно снимается в кино и получает рекламные контракты. От персонажа Михримах султан актриса отличается как день и ночь. Если по сюжету дочка султана Сулеймана была несчастна в браке с Рустемом пашой, то сама Пелин души не чает в детях и муже Бедри Гюнтае.

Еще на первом свидании возлюбленный актрисы заверил ее, что она выйдет за него замуж. Пелин только посмеялась над молодым человеком и его уверенностью в себе. Тогда она еще не знала, что станет невестой, сыграет пышную свадьбу во дворце Адиле Султан и у них с Берди появятся дети.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!