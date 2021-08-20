«Хатидже султан! И вдруг блондинка?»: Джансу Дере поужинала с похорошевшей Сельмой Эргеч в ресторане

Актрисы из турецкого сериала «Великолепный век» дружат и общаются до сих пор.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, многие актеры турецкого сериала «Великолепный век» стали близкими друзьями. Так, к примеру, Арас Булут Ийнемли подружился с Энгином Озтюрком, а ведь их персонажи — шехзаде Баязид и шехзаде Селим враждовали между собой, Мерьем Узерли общается с Озаном Гювеном (Рустем паша), Пелин Карахан нашла близкую подругу в лице Мерве Болугур (их персонажи, кстати, совсем не ладили, — Прим. ред.), Нур Феттахоглу дружит с Сельмой Эргеч и вместе они общаются с Джансу Дере.

Последняя, между тем, поделилась редким снимком с Сельмой. Они вместе поужинали в ресторане в компании еще одной подруги. При этом Джансу показала, как сейчас выглядит актриса, сыгравшая в «Великолепном веке» сестру султана Сулеймана — Хатидже султан. Эргеч стала светловолосой красоткой, сменив имидж. Она перекрасилась из шоколадного оттенка в блонд.

«Хатидже султан! И вдруг блондинка?», «Совсем другая стала со светлыми волосами», «Даже помолодела», «Джансу все такая же красотка! Но Сельма? Почему вдруг такой цвет волос?», «Удивительно, как оттенок волос и прическа меняет внешность!», «Бомба! Хатидже султан и блондинка?», «Сразу стала моложе», «Очень идет, такая кокетка в шляпке», — пишут фолловеры.

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