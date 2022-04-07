Дапкунайте, Разин и другие: кто еще из звезд сбежал из России за последнее время

Список звезд, уехавших из России после начала мировых событий, значительно расширяется. Одни артисты не берут обратного билета, другие же уверяют подписчиков, что отправились на отдых или на лечение. Кому еще за последнее время стал нужен берег турецкий и не только?

Ингеборга Дапкунайте уехала в Бельгию

Недавно о своем отъезде из России по политическим мотивам в интервью литовским журналистам объявила актриса Ингеборга Дапкунайте. Сейчас она находится в Брюсселе вместе с семьей. Ингеборга Дапкунайте считает, что нужно было уезжать из страны еще несколько лет назад.

«Если бы можно было предсказать будущее и изменить прошлое… Но да, я ошибалась. То, что я не уехала раньше — ошибка, и у меня нет для себя оправданий», — отметила Ингеборга Дапкунайте.

Также она рассказала, что переживает за благотворительные фонды «Вера», «Подари жизнь» и «Дети-бабочки», которые курирует, и выразила озабоченность разгулом русофобии во всем мире.

А Андрей Разин – в США

Недавно стало известно и об эмиграции в Америку продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина. Теперь он живет в Майами. Как ранее написала «Комсомольская правда», продюсер уехал из страны, предварительно распродав практически все свое имущество.

В частности, речь идет о загородном доме в поселке «Московский», трех квартирах на Тверской, квартире в Красногорском районе и апартаментах в Санкт-Петербурге. Пока остается неизвестной судьба отеля в Сочи, который принадлежит Андрею Разину. Сам же он сейчас временно зарегистрирован у своего адвоката в Ставрополье.

«Хочу попрощаться с моими подписчиками… В настоящий момент я уже значительное время живу в Соединенных Штатах Америки, где работаю над картиной «Ласковый май- 2». Надеюсь, в ближайшем будущем вы ее увидите,- написал Андрей Разин в соцсетях.

Продюсер не исключил, что больше не вернется в Россию. Однако открытым остается вопрос о судьбе памятника его сыну Александру, который скончался от сердечного приступа в 16-летнем возрасте в 2017 году. Парень похоронен на Троекуровском кладбище.

Андрей Разин неоднократно рассказывал СМИ, что на могиле его сына появится памятник, над созданием которого работают лучшие скульпторы и художники. Примерная стоимость монумента равняется трем миллионам евро. Высота памятника составит более семи метров, а вес – около 300 тонн.

«Это будет самое крупное сооружение на кладбищах в Европе. Мне только фундамент обошелся в миллион долларов», — признавался тогда продюсер.

Михаил Пшеничный – в Польше

В Польшу уехал и актер Михаил Пшеничный, кстати, уроженец Киева, известный по участию в сериалах «Запретная любовь», «Челночницы», «Березка», «Частный детектив Татьяна Иванова». Как написал сам Михаил, в Варшаве он занимается благотворительностью, пытаясь помочь беженцам из Украины.

Инстасамка – в Арабских Эмиратах

Россию также покинула скандальный блогер Инстасамка. О причинах своего отъезда в Дубай звезда Интернета, чье настоящее имя – Дарья Зотеева, сообщила в своем Телеграм-канале.

По словам блогерши, нынешнее эмоциональное состояние не позволяет ей сейчас находиться на Родине, поэтому Инстасамка взяла билет только в один конец.

«Мы уехали, потому что очень хотим работать, а в Москве сейчас с этим проблемы. Не могу делать веселую музыку, когда мне грустно и тревожно, — призналась в соцсетях Дарья Зотеева. — О многих деталях я не могу говорить. Мою позицию насчет всего происходящего хочу оставить без комментариев, чтобы не оскорблять тех, кто будет со мной не согласен».

А вот ведущая и блогер Настя Ивлеева, как и Карлсон, улетела, но обещала вернуться. Светская львица отправилась в Турцию.

«Вылетаю я по работе. Я ненадолго», – отрапортовала известная блондинка у себя в Telegram.

К слову, в Россию уже вернулись телеведущие Иван Ургант и Ксения Собчак, ранее улетавшие в Израиль. В своем Телеграм-канале Ксения сообщила, что уже сидит в Москве и пишет сценарии к новостям. Да и можно ли оставлять мужа, режиссера Константина Богомолова надолго одного?

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