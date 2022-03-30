«Если кому-то интересно, то я в Варшаве»: Михаил Пшеничный уехал в Польшу

Украинский актер Михаил Пшеничный, которому 32 года, в соцсетях рассказал, что уехал в Польшу, откуда поддерживает своих соотечественников.
«Если кому-то интересно, где сейчас нахожусь, то я в Варшаве».
Михаил Пшеничный не стал сообщать, уехала ли вместе с ним его жена — актриса Любава Грешнова. Возможно, она находится в Москве с их общим маленьким сыном.
Напомним, что за плечами Михаила Пшеничного много работ в российских сериалах. Он сыграл в таких проектах, как «Челночницы», «Запретная любовь», «Частный детектив Татьяна Иванова», «Березка». Ранее актер рассказывал, что многие его друзья живут на Украине в разных частях этой страны.
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