Сжег мосты: продюсер Андрей Разин переехал в США

В России он продал все имущество.

Создатель «Ласкового мая» Андрей Разин переехал в США. Продюсер теперь проживает в Майами. Перед отъездом в Майами Андрей Разин распродал всю недвижимость. Это загородный дом в поселке «Московский», три квартиры на Тверской, квартира в Красногорском районе, апартаменты в Санкт-Петербурге.

«Хочу попрощаться с моими подписчиками… В настоящий момент я уже значительное время живу в Соединенных Штатах Америки, где работаю над картиной «Ласковый май- 2». Надеюсь, в ближайшем будущем вы ее увидите»,- написал Разин в своих соцсетях.

Добавим, пока не ясно, какая судьба ждет сочинскую недвижимость продюсера. Артист не раз рассказывал о своем отеле на Черном море. Однако известно, что теперь все это оформлено на других людей. Сам Разин числится временно зарегистрированным в квартире своего адвоката в Ставрополье. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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