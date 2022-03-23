Элитная квартира от бабушки Аллы, дача под Истрой: почему Никита Пресняков не вернулся в Штаты

В свое время внук Примадонны учился в Америке и подрабатывал в баре.

Еще в студии программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» старший сын Кристины Орбакайте намекнул, почему он не вернулся в Штаты. Внук Примадонны учился в Америке.

В то время он отказался быть на содержании звездного семейства, решив самостоятельно зарабатывать на личные траты и карманные расходы. Так, Никита Пресняков подрабатывал в баре. А днем учился. Сыну музыканта Владимира Преснякова-младшего жизнь за океаном была по душе. Однако после учебы в силу обстоятельств, как сам говорил внук Аллы Пугачевой, ему пришлось вернуться на родину. Изначально, Пресняков не планировал, что задержится в России надолго. Но со временем все поменялось.

Говоря о том, почему он не вернулся обратно в Америку, сын Кристины Орбакайте назвал сразу несколько причин. Во-первых, тут у него сложилась своя музыкальная группа Multiverse. Во-вторых, он познакомился со своей будущей женой Аленой Красновой. Она была соседкой Преснякова по даче в Малых Бережках. Пара сыграла пышную свадьбу, на которой присутствовала и именитая бабушка Никиты Алла Пугачева с мужем шоуменом Максимом Галкиным.

Кроме того, Примадонна сделала внуку дорогой подарок — элитную квартиру в самом центре Москвы. Также Никита Пресняков приглядывает за дачей своей бабушки под Истрой. Этот особняк в Малых Бережках Кристина Орбакайте называет их родовых гнездом. Все-таки в этом доме вырос ее старший сын Никита.

Так, собственная группа и женитьба, как подметил музыкант в интервью с Лерой Кудрявцевой, в свое время и привязали его к России. При этом Никита Пресняков часто путешествует с женой моделью Аленой Красновой. Парочка наведывалась и в Нью-Йорк. Невестка Кристины Орбакайте даже намекала, что она хотела бы жить в этом шумном мегаполисе.

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