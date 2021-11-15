С цунами под одной крышей: как Анжелика Варум отнеслась к изменам Леонида Агутина и почему простила

Одна из самых прочных и долговечных пар шоу-бизнеса была на грани развода, но смогла его избежать.

Минувшей осенью Анжелика Варум впервые высказала свое отношение к изменам супруга. Она метафорически изрекла, что это как обижаться на цунами — глупо. Очевидно, с годами у звезды прибавилось не только славы, но и мудрости, которая в свое время не позволила ей развестись с мужем.

В какой момент Варум собрала чемоданы и ушла от Агутина? Почему вернулась? И как это отразилось на ее творчестве? Начнем по порядку.

Анжелика Варум: детство, родители, псевдоним

Анжелика Варум родилась с именем Мария Юрьевна Варум на территории Украинской ССР — в городе Львове 26 мая 1969 года в творческой семье. Отец Юрий Игнатьевич (Ицхокович) Варум был известным композитором, мать Галина Михайловна Шаповалова — заслуженная артистка России, которая трудилась театральным режиссером.

У Анжелики есть родной брат Михаил Варум. Он родился у папы артистки во втором браке, в 1989 году, и стал, как отец, композитором.

Фамилию Варум будущая артистка эстрады получила при рождении. Этимология у нее немецкая, но предки Анжелики не были немцами. Прадед звезды по отцовской линии был евреем, его звали Юдка Робак. Он жил в Польше, во время Второй мировой войны скрылся от немцев и сменил фамилию на Варум. Его сын Ицхок впоследствии переехал во Львов и переименовался в Игната. Впоследствии он женился и стал отцом Юрия Варума, потому композитор одинаково именовался Игнатьевичем и Ицхоковичем.

А вот имя Анжелика начинающая певица сменила, когда начала активно сотрудничать со звукозаписывающей студией, на которой трудилась Маша Распутина. И, чтобы не возникало пересечений, девушка решила взять свое прозвище Ангел, которым ее называла бабушка, и переименоваться в Анжелику.

С пяти лет маленькая Мария Варум начала учиться игре на фортепиано. Отец обучал дочку сам. Позже талантливая девочка сама освоила игру на гитаре. В школе она много выступала в театре, пела украинские песни, аккомпанируя себе сама. И решила стать настоящей артисткой.

Поступать Мария-Анжелика Варум решила в театральный институт им. Щукина. Только приемную комиссию ей впечатлить не удалось, и девушка вернулась к семье, устроившись работать к отцу в студию. Здесь она начала свои первые шаги на сцене: работала бэк-вокалисткой у нескольких певцов, играла на бас-гитаре в составе группы «Комбинация».

Анжелика Варум: карьера

У отца на студии Анжелика Варум записала в 1990 году песни «Полуночный ковбой», «Здравствуй и прощай», и они очень быстро нашли у слушателей отклик, став настоящими хитами. Затем девушка приняла участие в телепрограмме «Утренняя звезда» с первой песней и буквально проснулась знаменитой.

Дебютный альбом не заставил себя ждать — он вышел в 1991 году и укрепил успех артистки. Это «Good bye, мой мальчик», тираж которой разошелся за считаные дни. Лучшими стали песни «Соседский паренек» и «Good bye, мой мальчик», а клип на песню «Человек-свисток» с Игорем Угольниковым полюбился многим зрителям.

Второй альбом «Ля-ля-фа» вышел в 1993 году. Одноименная заглавная песня, «Художник, что рисует дождь» и «Городок» стали визитными карточками артистки и по сей день являются любимыми у ее многомиллионной армии поклонников. в том же году Варум вышла в финал «Песни года» с хитом «Ля-ля-фа», а «Городок» впоследствии стал саундтреком юмористической передачи Ильи Олейникова и Юрия Стоянова.

Альбом «Избранное» вышел в начале 1995 года, следом за ним поклонники обрадовались студийнику «Осенний джаз», быстро ставший популярным и получивший премию «Овация» в номинации «Лучший альбом» 1995 года. Одноименный клип был признан лучшим клипом года, а сама Варум стала в итоге «Лучшей певицей» – 1995.

Пятым стал альбом «В двух минутах от любви» в 1996 году. В него вошли 12 песен, в том числе «Ни ответа, ни привета», оказавшаяся в числе номинированных на приз «Золотое яблоко» фестиваля «Поколение-1996», и «Не сегодня» — клип, одним из первых вобравший в себя синтез живых героев и анимации.

В студийник «Зимняя вишня» того же года включил такие хиты, как «Другая женщина», «Это все для тебя» и одноименный заглавный трек. Они долгое время лидировали в хит-парадах радиостанций. Однако после трагедии в марте 2018 года в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» Варум сделала заявление, что исключает из своего репертуара одноименную песню и больше не планирует исполнять ее.

1997 год ознаменовался в карьере Анжелики Варум новым творческим этапом — началом сотрудничества с композитором Леонидом Агутиным. Это была инициатива певца — записать несколько дуэтов. И в итоге артисты по сей день выступают вместе. Первый совместный альбом артисты выпустили в 2000 году под говорящим названием «Служебный роман».

В 2001 году Варум и Агутин выступили с совместными концертами с Эла Ди Меолой, американским гитаристом в стиле джаз-фьюжн.

В 2002 году с Агутиным они представили новый совместный диск «Стоп, любопытство», подготовили две концертные программы — одноименную в поддержку альбома и «Римские каникулы», с которыми гастролировали последующие годы. А в 2005 году выпустили альбом «Ты и я».

Новый дуэт с Агутиным Варум записала в 2007 году. Песня «Две дороги, два пути» завоевала ряд музыкальных премий, включая «Золотой граммофон». И в том же году представила свой девятый сольный альбом «Музыка».

В 2009 году Варум подарила поклонникам новый альбом «Если он уйдет», состоящий из 10 песен. Многие из них Анжелика впервые написала сама, продемонстрировав поэтический талант. А ее младший брат Михаил Варум дебютировал в нем как композитор песни «Этюд».

Последующие два года Варум и Агутин активно гастролировали по стране и за рубежом. За вклад в искусство и развитие индустрии Анжелика Варум в 2011 году получила звание заслуженной артистки России.

В 2013 году певица выпустила песню «Сумасшедшая», ставшую заглавной для ее 13-го альбома. Через три года, в 2016 году, Анжелика Варум представила новый альбом «Женщина шла», где уже стала автором всех своих песен, написанных на музыку Игоря Крутого.

Следующий альбом увидел свет в 2020 году. Это «Грустная bossa», записанный в соавторстве с Надеждой Новосадович (Садо). Пластинка состоит из 10 сольных композиций, 4 из которых синглы.

Анжелика Варум: другие проекты

Реализовалась Анжелика Варум не только как певица, но и актриса. В 1997 году режиссер Леонид Трушкин пригласил звезду сыграть роль в антрепризе «Поза эмигранта» по пьесе Ганны Слуцки «Банкир».

Премьера пьесы состоялась осенью того же года на подмостках Театра имени Е. Вахтангова в Москве и следом — в «Мюзик-Холле» в Санкт-Петербурге. На сцене Варум партию составила целая плеяда звезд театра и кино: Людмила Гурченко, Евгения Симонова, Армен Джигарханян, Ольга Волкова.

Постановка была высоко оценена публикой и критиками, а Анжелика Варум за роль в этом спектакле стала лауреатом премии «Чайка».

Через два года после этого состоялся дебют Варум в кино. Она снялась в одной из главных ролей в фильме «Небо в алмазах» (режиссер Василий Пичул).

Следующим кинопроектом стал детектив «Каменская 3: Когда боги смеются». Варум в нем сыграла в 2003 году в роли Светланы Медведевой.

В период с 1995 по 1997 годы Анжелика Варум снялась в мюзикле «Старые песни о главном», участие в котором приняли все популярные артисты того времени. Традиция снимать музыкальные комедии и сказки со звездами в главных ролях возобновилась в начале нового тысячелетия, и Варум вновь появилась в подобном проекте в 2005 году. Она сыграла Эллочку-людоедку в картине «Двенадцать стульев».

Кроме того, певица в 2012 году в дуэте с дирижером Сергеем Жилиным стала участницей четвертого сезона шоу «Две звезды». Их дуэт занял третье место.

Анжелика Варум: личная жизнь

Поклонникам легко может показаться, что с Леонидом Агутиным Анжелика Варум вместе практически всю жизнь, и он ее единственный возлюбленный. Но на деле музыкант стал ее вторым официальным мужем.

Еще будучи школьницей Марией, Варум сидела за одной партой с Максимом Никитиным. И с годами их дружба переросла в большое взрослое чувство. После школы Максим ушел в армию, Мария его дождалась, а по его возвращении они вместе попытали счастья в Москве. Но вернулись.

Родители Варум были против ее союза с Никитиным. Мол, рано о семье думать, нужно сначала получить образование, устроиться в жизни. Только вот наследница маму с папой не послушала и вышла замуж за одноклассника.

По пути к славе Максим сопровождал жену и был, что называется, на подхвате — осветителем, костюмером, охранником. Их брак продлился 8 лет, и они разошлись, когда Анжелика встретила Леонида Агутина.

«Начался совместный проект с Агутиным. И моя работа стала неактуальной. Мы разошлись. Почти 20 лет не виделись. Недавно встретились в спортклубе, были рады друг друга видеть, обнялись, она мне показала свои семейные фото», — рассказывал Никитин впоследствии.

С Агутиным у Варум сначала были лишь партнерские отношения. но они быстро переросли в служебный роман, и в 1999 году Анжелика родила Леониду дочку. Ее назвали Елизаветой-Марией и фамилию дали двойную — Варум-Агутина. А через год, в 2000-м, решили узаконить отношения — сыграли свадьбу в Венеции.

Насыщенный гастрольный график не позволял молодым родителям засиживаться дома. И они решили отправить единственную наследницу к отцу Варум в Майами, где он поселился после того, как женился во второй раз.

Дочка Варум и Агутина пошла по родительским стопам. Поначалу девушка не собиралась стать артисткой, но гены взяли верх, и в подростковом возрасте она сколотила свою группу Without Gravity и сейчас активно выступает на сцене.

Кстати, за многие годы брак Варум и Агутина не раз и не два мог закончиться. Виной всему — измены Леонида Агутина. В 2011 году в СМИ разошлись снимки целующегося на «Новой волне» музыканта с какой-то особой. Агутин оправдывался — мол, был невменяемо пьян, ничего не помнит.

Слухи о его неверности после этого неоднократно повторялись, в какой-то момент Анжелика даже собрала чемоданы и отправилась к маме, которая посоветовала дочери потерпеть. Но звезда нашла в себе силы простить мужа.

Кстати, измены мужа Варум в одном из интервью сравнила с цунами. «Обижаться на цунами — это же нелепо? А ведь цунами уносит жизни людей, калечит. Обижаться совершенно бессмысленно. Можно понять и простить, а можно понять и не простить. И это — ваш выбор», — философски заметила звезда. Она уверяет, что простила. Но советы в таком вопросе не работают — у каждого в жизни свой путь.

Анжелина Варум: внешность, пластика

В интервью Ирине Шихман осенью 2021 года 52-летняя Анжелика Варум признавалась: «В моем возрасте, думаю, на свете нет женщины, которая не переживала бы по поводу того, как меняется ее внешность».

Для своего возраста Варум выглядит довольно молодо. И многие подозревают, что она не раз обращалась к достижениям пластической хирургии. Но артистка опровергает эти слухи. Она уверяет, что пластику не делала, потому что опасается непредсказуемых результатов. Но косметолога посещает, делает разные ухаживающие процедуры.

За период самоизоляции в 2020 году Анжелика Варум поправилась. Но довольно быстро вернулась к привычным 50 килограммам при росте 167 сантиметров. Певица старается делать все, чтобы быть в форме: ходит в спортзал, придерживается раздельного питания — это когда белки и углеводы не смешиваются вместе, а потребляются отдельно.

Варум исключила из употребления жирное и копченое, маринады и консервы, мясные и рыбные бульоны, дрожжи, сахар, газировку и алкоголь. Она пьет много простой воды — от 2,5 до 4 литров в день.

Тренируется Варум по настроению. Обычно это плавание, ходьба, велосипед, легкие занятия на пресс, ягодицы, руки.

Анжелика Варум: бизнес, доходы

Певица реализовалась и как успешная бизнес-леди. Причем в небанальном деле: она стала владелицей винодельни и нескольких гектаров виноградников. Этим делом ранее начали заниматься ее троюродные брат и сестра, и накануне пенсии Варум решила инвестировать туда, откуда бы получала стабильную прибыль. Вино под брендом «AV», говорят ценители, пользуется спросом.

Сколько зарабатывает Анжелика Варум, она не афиширует. Но известно, что она с мужем владеет шикарными апартаментами в элитном жилом комплексе Trump Towers в Майами, пишет «Комсомольская правда». Ее площадь 196 кв. м, а стоимость — 1 млн 500 тыс. долларов (111 млн рублей). Дорого обходится и ежемесячное содержание жилья — порядка 74 тыс. рублей (около 1 тыс. долларов).

Анжелика Варум: сегодня

В 2020 году Анжелика Варум озвучила Чебурашку в новом мультфильме «Чебурашка. Секрет праздника». Она призналась, что давно хотела попробовать себя в жанре мультипликации. А Чебурашку любила с самого детства. «Когда я была маленькой, я даже ему завидовала. Ведь он жил в телефонной будке, а значит был счастливым обладателем собственного телефонного аппарата».

Осенью 2021 года Варум и Агутин дали совместный концерт, а в конце года выступят на 50-летии фестиваля «Песня года».

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