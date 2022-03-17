Данко: «К нам едут всякие Лободы, Веры Брежневы, это неправильно»

К Светлане Лободе всегда было повышенное внимание. И если раньше артистку любили в нашей стране и платили ей огромные деньги за концерты, то теперь, высока вероятность, что ситуация изменится. А причиной тому — события последних дней. Певица негативно отзывается о России, хотя не так давно зарабатывала здесь миллионы рублей.

Можно было бы назвать ее патриотом своей страны, тогда многое встало на свои места, но оказалось, что она гражданка Мальты. Артистка давно перевезла туда дочек и сама перебралась в Европу. И это понятно: уровень жизни там выше, передвижения по миру при таких вводных проще. А денег ей точно хватит — в России за концерты она получала огромные гонорары.

«Я не знаю, как она живет, но совершенно незаслуженны ее миллионы. Что она сделала сама? Что-то спела. Но она не написала сама песню, не заплатила за нее денег. Есть огромное лобби, нужно смотреть, какой под ней айсберг. И получается на нашем телевидении, что я — неформат. Хотя я ездил в Сирию, мне Шойгу вручал медаль, я ездил на Донбасс. А что сделала она? Сидит плачется, но при этом собирает миллионы», — комментирует Teleprogramma.pro Данко.

По некоторым данным, гонорар Светланы Лободы за частные ивенты составлял 150 тысяч евро. Деньги она брала исключительно в конверте, а потом наличными вывозила из страны. При этом никаких проблем никогда не возникало.

«Наша беда в том, что у нас люди не видят дальше своего носа. Все надо разжевать и в рот положить. К нам едут всякие Лободы, Веры Брежневы. Их снимают в кино, ставят в ротации. А ведь на самом деле — ноль! Внутри страны у нас тоже много таких же. У Билана нет ни одного хита, десять лет он пел в самом конце всех концертов. А потом в него вложились серьезные люди. Или Бузова. Сколько лет она была воплощением дебилизма, а потом все резко ее полюбили. Люди переобуваются прямо в воздухе и не понимают, что Лобода — невеликая!» — заключил артист.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.