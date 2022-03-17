«Огромная сумма для меня»: Бузова пожаловалась, что отель в Куршевеле «кинул» ее на миллион рублей

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала своим подписчикам в Telegram, что планировала отпуск в Куршевеле в марте. Но из-за ситуации с санкциями – Франция запретила авиаперелеты из России – она осталась без поездки.

больше по теме Время карнавала: уехавшая в Израиль Жасмин повеселилась на местном празднике Звезда нарядилась в костюм с рогами.

Более того, звезда рискует лишиться кругленькой суммы денег. Речь идет о почти миллионе рублей, которые отель по сей день ей не вернул.

«У меня был запланированный отдых в Куршевеле с 7-го, по-моему, по 14 марта. У меня до сих пор есть и бронь отеля, и билетов, которые я делала еще в начале февраля, во время съемок шоу «Звезды в Африке». И под этот отпуск я отодвигала все и раздвигала все съемки и любую другую работу. Но из-за ситуации отмены рейсов мне пришлось отменить полет в Женеву. Кстати, «Аэрофлот» мне вернул деньги, но я потеряла около миллиона рублей, так как отель до сих пор не может вернуть мне мою оплату. Я не буду оставлять этот вопрос, потому что не поехала не по собственной вине, это огромная сумма для меня», — пожаловалась звезда.

Певица призналась, что эта сумма для нее – огромная. Поэтому прощать долг не собирается.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!