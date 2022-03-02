«Счастье зависит не от возраста»: что говорила Брежнева о браке с оставшимся в Киеве Меладзе

Вера Брежнева не раз комментировала слухи о том, что они с мужем находятся на грани разрыва. Якобы пара уже давно живет гостевым браком. На это экс-солистка группы «ВИА Гра» отвечала улыбкой, заверяя, что у них в семье царит полная гармония и взаимопонимание. Многие поклонники считали, что причиной всем этим кривотолкам является значительная разница в возрасте между певицей и музыкальным продюсером. 40-летняя Вера Брежнева младше своего мужа на целых 18 лет. А вот, что поэтому поводу думает сама певица.

«Счастье зависит не от возраста, а когда доверяешь выбору своего сердца, уважаешь себя и партнера, когда над отношениями равнозначно работают оба, когда совпадают ценности и принципы. Когда вы выбираете друг друга каждый день. Когда прощаете друг другу ошибки и помогаете их избегать. Еще много всего важно иметь в виду и соблюдать. Отношения — это такой же труд, как и любая работа. Поэтому, приходя с работы, тоже нужно работать, но в другом ключе. Идеальных отношений не бывает. Это путь со своими трещинами, шершавостями, скользкими участками», — написала Брежнева в своем микроблоге, комментируя отношения с Меладзе.

Кстати, ранее певица уточнила, что ее близкие — муж и мама — находятся в Киеве. Константин Меладзе не покинул Украину и по сей день. О том, где находится она сама, Вера писать в микроблоге не стала. Брежнева часто разъезжает по миру. До недавнего времени певица то и дело летала в Штаты к старшей дочке Соне.

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