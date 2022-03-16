Гонорар в конверте: Лобода получала по 150 тысяч евро за концерт и не платила налоги

Накануне стало известно, что Светлана Лобода давно променяла гражданство Украины на европейское. Певица обосновалась на Мальте. Причем, как уверяет концертный директор Кирилл Чибисов, по экономическим соображениям. За концерты Лобода получала деньги исключительно в конвертах, а налоги платить не хотела. Стоимость одного корпоратива – 150 тысяч евро. А в месяц таких было до 15.

«Самым логичным выходом было найти европейскую страну, стать гражданкой Европы и спокойно распоряжаться своими деньгами в европейских банках. А деньги там огромные. В России всегда все гонорары певицы были в конвертах и исключительно в евро», — рассказал Чибисов порталу Woman.ru.

Напомним, в прошлом году Лобода призналась, что перебралась в Европу. Страну она называть отказывалась. Лишь отметила, что в доме у моря живет с дочками и мамой.

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