Пугачева объяснила, зачем ей нужны отдельные апартаменты в виде спальни в деревенском замке в Грязи

Алла Пугачева крайне редко беседует с журналистами. При этом она не смогла отказать в интервью Олегу Меньшикову. Примадонна не скрывает, что ей нравится жить в замке с детьми и мужем, шоуменом Максимом Галкиным.

Теперь певица крайне редко появляется на сцене, только по знаковым событиям. Зато муж артистки много гастролирует и буквально пропадает на съемках. Так, в своем микроблоге Максим Галкин как-то показал, как Примадонна встречает его с детьми после долгого отсутствия дома. Не успел шоумен подойти к парадной лестнице, как увидел приплясывающую у окна Пугачеву в компании озорных двойняшек. Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале был приятно удивлен таким сюрпризом.

А в беседе с Олегом Меньшиковым Примадонна вскользь упомянула, что у нее в деревенском замке в Грязи есть свои отдельные апартаменты, которые она выделила под спальню. При этом Алла Пугачева объяснила, зачем ей нужна эта личная комната. По словам певицы, она привыкла спать отдельно ото всех. Во всех своих пяти браках Алла Борисовна настаивала на своем, селясь в отдельную комнату.

Как и любому другому человеку, Примадонне нужно свободное пространство для уединенного отдыха. Место, где бы ее никто не побеспокоил.

«Дом выстроен в стиле замка внешне… Ты зайди вовнутрь (обращается к Олегу Меньшикову. — Прим. ред.), он не такой большой. Дом настолько хорош функционально: для Лизы, для Гарика, для Клавы, для Кристины — комнаты считаю. Для меня, для мужа, потому что я всегда в разных спальнях сплю, и так всю жизнь! Гостевая, для Денички… и все, ну и внизу маленькая сцена-студия… Но вот эти гаргульи у входа!!! Я их боялась», — шутя говорила певица, описывая свой замок в деревне Грязь.

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