Если Алла сидит в замке! Пугачева в шароварах и на каблучках отплясывала у окна, радуясь приходу мужа со съемок

Шоумен Максим Галкин «подловил», как 72-летняя Алла Пугачева на каблучках отплясывала в замке в подмосковной деревне Грязь с детьми — двойняшками Гарри и Лизой, встречая его у двери.

Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале вернулась домой со съемочной площадки и увидел с улицы преинтересную картину. Силуэт танцующей и веселящейся Примадонны в компании двойняшек. Все радовались тому, что Максим приехал домой. Так, шоумена еще нигде не встречали, он был приятно удивлен.

А сама Примадонна оделась так, словно недавно вернулась с прогулки. Певица покрасовалась в свободно болтающихся штанишках и ботильонах на каблучке. Алла Пугачева примерила алое пальто и шапочку. А вот восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза были в домашнем.

«Веселая компашка», «Ну какие классные!! Папулю дорогого встречают со съемок», «Веселуха!! Повезло же Максиму, всем бы так домой приходить», «Супер!!» — пишут фолловеры.

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