Даня Милохин – об участии в шоу «Детектор»: «Когда общаешься с психологом, чувствуешь себя странным»

Звезды расскажут всю правду о себе в новом проекте на канале «Пятница!».

8 февраля на телеканале «Пятница!» стартует психологическое шоу «Детектор», в котором звезды пройдут реальный полиграф и ответят на самые откровенные провокационные вопросы. От участия в проекте уже отказались более 50 артистов. Но раскрыть правду о себе все же согласились певец Стас Пьеха, популярный блогер Даня Милохин, звезда шоу Comedy Woman Наталья Медведева, певец Никита Пресняков, известный психолог Павел Раков, рэпер Птаха и многие другие знаменитые участники.

Ведущий «Детектора» Марк Бартон: «Никто не знает, как поведет себя гость»

На роль ведущих пробовались Ольга Бузова и Лина Арифуллина, почти утвердили Ксению Бородину. Однако в итоге это место занял профессиональный психолог Марк Бартон, который с помощью детектора и правильных вопросов поможет артистам раскрыть свои секреты и освободиться от тайн, которые они хранили годами.

По словам ведущего проекта, для любого участника приход на шоу – это всегда стресс. Звезды боятся, у них дергаются брови. Так, когда рэпер Птаха сел в кресло, его начало трясти. Дискомфорт ощущал и Никита Пресняков.

Даже эпатажный психолог Павел Раков вышел после детектора совершенно мокрый и признался, что вытащить из себя все наружу при всех было для него непросто.

«Здесь не существует сценария, как поведет себя гость — никто знать не знает. Может, он побежит меня бить, или развернется и уйдет, — говорит Марк Бартон. — Моя задача — вести себя не как психолог, а как обычный человек, чтобы у участника не возникало ощущения, что он попал в кабинет психотерапевта. Но в то же время гость не должен расслабляться, проваливаясь в развлекательную часть шоу».

Каковы правила шоу

Задача каждого участника – ответить на 21 вопрос. Однако ради чистоты эксперимента сначала артисты проходят полиграф вне камер и отвечают на большее количество вопросов. Они разделены на блоки, каждый из которых с точки зрения психологии сложнее предыдущего.

Поддержать участников приходят друзья, коллеги или родственники. Однако, если вопрос покажется слишком личным, представители группы поддержки могут нажать на стоп-кнопку и освободить артиста от ответа.

Если же участник шоу правдиво ответит на все вопросы, то сможет выиграть миллион рублей. Однако после двух нечестных признаний игра заканчивается.

Даня Милохин: «Это была моя первая встреча с психологом»

Героем первых выпусков «Детектора» станут Даня Милохин и Наталья Медведева. Популярный тиктокер впервые честно расскажет, как обманывал подписчиков на заре карьеры и объяснит, почему не считает себя должным приемным родителям. Даня признался, что поначалу боялся принимать участие в шоу, но потом кайфанул, поскольку все же решился на такой смелый шаг.

«Оказалось, что здесь интересные вопросы и интересный чувачок. Это была моя первая встреча с психологом, — признался Даня Милохин. — Я не очень люблю психологов, потому что чувствуешь себя странным, когда с ними общаешься. Но они, наверное, нужны».

Наталья Медведева признается, что завидовала коллегам из Comedy Woman, расскажет о непростых отношениях с матерью и обиде на Юлия Гусмана.

«Очень грустно! Я слишком заморочилась с выдачей ответа, надо больше слушать эмоцию тела. Огромный пласт для работы с психологом», — поделилась своими эмоциями Наталья.

А вот уже в следующих выпусках рэпер Птаха расскажет, что расстроен воспитанием дочери и боится стать плохим отцом будущему ребенку. Музыкант признался в том, что на проекте понял, что плохо себя знает, но все же уяснил для себя некоторые моменты.

«Последние два вопроса – я думал, что все по-другому. Но мое тело мне сказало, как на самом деле. Я ради этого сюда и пришел», — отметил Птаха.

А вот Лена Катина из группы «Тату» признается на шоу, что обрадовалась, когда ее экс-коллега по группе Юля Волкова потеряла голос.

«Честно говоря, я пришла не за деньгами. Я получила удовольствие. Но у меня достаточно двоякое чувство, ведущий навел меня на определенные мысли. Я буду думать, — сказала Лена Катина. — А с другой стороны, мне было весело, прикольно. Мы и посмеялись, и затронули действительно серьезные и животрепещущие темы».

«Детектор» является адаптацией легендарного американского формата Moment of Truth с Марком Уолбергом. Проект выходил на канале FOX в 2008-2009 годах.

Премьера шоу «Детектор» состоится на «Пятнице!» 8 февраля в 20:30. Новые серии будут выходить каждый вторник.

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