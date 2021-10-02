«Люблю Даню»: Милохин набил татуировку, которая будет напоминать ему о Медведевой

Молодой участник шоу «Ледниковый период» — Даня Милохин — обзавелся новой татуировкой. Поклонники уверены, артист сделал это в честь напарницы по проекту.

Олимпийский призер Евгения Медведева встла в пару с Даней Милохиным в шоу Ильи Авербуха. 19-летний тиктокер уже успел уронить 21-летнюю фигуристку. За это исполнителя отчитала тренер по фигурному катанию и член жюри шоу — Татьяна Тарасова.

Даня сам не ожидал, что не справится с поддержкой. После первого выпуска программы артист набил татуировку с изображением розового медведя на коньках с надписью «Люблю Даню». На одном из коньков также было написано «Жека».

Поклонники Милохина предположили, что таким образом артист решил сохранить на память репетиции с Медведевой:

«Это в честь Жени Медведевой?», «Красиво смотрится, надеюсь, Женя его не убьет за такое».

Напомним, ранее Даня Милохин рассказал о разногласиях с Валей Карнавал. Артист признался, что экс-возлюбленная Егора Крида обиделась на исполнителя. После выхода новой песни Крида про отношения с Карнавал, Милохин записал ролик под этот трек. Это и не понравилось 19-летней тиктокерше.

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