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Детектор не обмануть: на передаче Шепелева разоблачили бывшего мужа Лолиты

Дмитрий Иванов заверял, что не изменял певице. Но эксперты выяснили, что он врал.

Детектор не обмануть: на передаче Шепелева разоблачили бывшего мужа Лолиты
Лолита и Дмитрий Иванов. фото: globallookpress.com

Брак Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова закончился скандалом. Как только фитнес-тренер ушел от супруги, то стали всплывать неприятные подробности из его жизни. Более того, спустя три месяца после расставания он вышел в свет с новой возлюбленной по имени Ольга Кулиева. Мужчина заверил, что они только начали встречаться, но певица обнаружила их переписку, которая длилась два года.

После этого на Дмитрия посыпалось много обвинений, что он альфонс и изменщик. Ему это не понравилось, бывший муж Лолиты решил судиться с обидчиками. Он также согласился прийти на передачу Дмитрия Шепелева «На самом деле» и пройти проверку на детекторе лжи. Иванов заверил, что любил Милявскую и стал ее мужем, только чтобы создать семью. Эти слова оказались правдой. Более того, он вступил в брак не ради израильского гражданства, как заверяли адвокаты певицы, но он не стал скрывать, что это стало для него приятным бонусом.

Также эксперт Роман Устюжанин спросил, когда именно начались отношения у героя с Ольгой. Дмитрий заверил, что после расставания Лолитой, но эти слова оказались ложью. Герой передачи не согласился с результатами проверки на полиграфе. Более того, он пытался избежать разоблачения, но потерпел фиаско. Его юристы заранее передали список вопросов, которые можно задавать Иванову. Если эксперты отступят от договора, то им был бы предъявлен штраф в три миллиона рублей.

Полиграф показал, что Иванов закрутил роман на стороне еще до расставания с Лолитой. фото: кадр из передачи «На самом деле»

Прокомментировать выдвинутые условия Дмитрий не смог. «Вас просто ответы не устроили», — попыталась заступиться за своего подопечного одна из адвокатов. Экспертам пришлось объяснить, что в предоставленном списке были лишь субъективные вопросы, которые не могут раскрыть всю подноготную человека. Ведущий Шепелев поразился тому, что его коллеги задали вопросы, которые им позволили задать, но даже полученный результат не устроил бывшего мужа Лолиты.

«Я ничего не боюсь. Я отвечал на вопросы, которые были согласованы с редакцией. Я понятия не имел формата этих отношений и составления вопросов. Мне сказали, что это формат передачи», — заверил Дмитрий, но мало кто ему поверил в студии.

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Тэги:

Дмитрий ИвановЛолита МилявскаяПередача "На самом деле"
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Детектор не обмануть: на передаче Шепелева разоблачили бывшего мужа Лолиты
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