Директор «Ленкома» Варшавер – о Захаровой: «Когда близкий человек ходатайствует, чтобы тебя выгнали из театра…»

Директор «Ленкома» подробно рассказал, из-за чего в театре возникли междоусобицы, и как к дочери Марка Захарова относятся другие актеры.

Последнее время театр «Ленком» стал ассоциироваться не только с громкими премьерами, но и тихими подковерными интригами. Так, на днях больше 70 актеров коллектива написали письмо на имя председателя следственного комитета России Александра Бастрыкина.

В нем они попросили дать им возможность спокойно работать и не мешать творческому процессу. Об этом «Комсомольской правде» сообщила актриса «Ленкома» Татьяна Кравченко.

На нервозную обстановку в «Ленкоме» отчасти повлияли проверки Следственного комитета, которые начали проводиться после интервью актрисы Александры Захаровой журналисту Андрею Караулову, появившемуся на YouTube.

В этой беседе речь шла об оффшорах, которые якобы имеются у директора театра Марка Варшавера, о его непрозрачных методах управления театром. Также в этом скандальном интервью Александра Захарова рассказала, что на самом деле ее отец не дружил с Марком Борисовичем, хотя общественность всегда считала, что наоборот.

Вскоре после этой беседы Андрей Караулов направил письмо в Следственный комитет, в котором рассказал о нарушениях при проведении госзакупок и якобы о попытке Марка Варшавера полностью подчинить театр себе. А затем в «Ленкоме» начались проверки.

«То, что Саша (Захарова) творит, — за гранью добра и зла, — недавно рассказала «Комсомолке» народная артистка России Татьяна Кравченко. — Если раньше актеры ее побаивались, то теперь осуждают. Вы даже не представляете, какая атмосфера в театре из-за этих проверок».

Об интригах в театре «Ленком» Teleprogramma.pro пишет не первый раз. Но раньше в интервью нашему сайту Марк Варшавер практически никогда не затрагивал имя Александры Захаровой, даже яростно защищал ее после обвинений в пьянстве, появившихся в СМИ больше года назад. А как изменилась его позиция сегодня? С этого вопроса и начался наш разговор.

— Марк Борисович, буквально недавно мы с вами разговаривали о письме, которое готовили якобы театральный активисты. В нем они рассказывали о том, как из репертуара «Ленкома» исчезают спектакли Марка Захарова. Мы выдвинули предположение, основанное на данных одного из наших источников, что за этим документом стоит Александра Захарова. Но вы не назвали ее имя и буквально руку дали на отсечение, что она не имеет никакого отношения к междоусобицам в «Ленкоме». Получается, что тогда вы действительно не знали, откуда ноги растут?

— Вы должны понять, что я никогда не обманываю. Все, что я говорю, есть на самом деле, в отличие от Александры Марковны, которая вместе с Андреем Карауловым несла что ни попадя. Вы, наверное, слушали это безумие и безобразие про оффшоры с миллиардами, про то, что Марк Анатольевич никогда не дружил со мной. Оказывается, я был человеком не его уровня. Вы представляете, что несет эта женщина в возрасте… Либо на нее повлиял возраст, либо она тяжело болеет.

— Что вы сейчас чувствуете? Считаете все случившееся предательством?

— Это колоссальное предательство. Причем со стороны человека, которого я считал своим родственником. У меня же очень мало родных, их почти нет в Москве. И семья Захаровых были мне практически близкими родственниками. Хотя Марк Анатольевич как был, так и остался для меня родным человеком, он же не виноват в том, что дочь носит его фамилию. Хотя она этого не достойна. Это сегодня говорю я, который всегда вступался за Александру. Но когда она пошла по всем начальникам просить, чтобы меня сняли с работы, мне это не понравилось.

Если бы любой другой сделал это, я бы не обратил внимания. Но когда близкий человек ходатайствует за то, чтобы тебя выгнали из театра, чтобы ты сломал шикарную ситуацию в коллективе, тут и говорить нечего. А ситуация была следующей.

Раньше 85 % артистов было не занято в нашем репертуаре, а сегодня в спектаклях играют все. Вы же понимаете разницу? А Захарова называет молодых артистов массовкой. Мол, массовке Варшавер дает главные роли… Но я даю молодым артистам разные роли, чтобы они могли проявить себя, чтобы однажды они стали условными «Янковскими», «Броневыми», «Караченцовыми». А если актер не играет, то как его фамилия может прозвучать, а талант — проявиться без работы на сцене? Он же и создан для того, чтобы играть, понимаете?

— А вы не пробовали поговорить с Александрой Захаровой, спросить: «За что»?

— Я, директор, буду выяснять отношения со своей артисткой? У меня в коллективе 110 актеров.

— Но ведь вы сказали, что Александра Захарова вам почти как родственница…

— Минуточку. Когда человек поднял на тебя руку и чуть ли не отрубил голову, нужно ли выяснять: «Да за что ты хотела мне отрубить голову?» Если бы она сама пришла ко мне и сказала, что она хочет от меня, чего вообще хочет от театра. Театр не передается по наследству, и она должна это понимать. Марина Зудина же не возглавила «Табакерку».

Или, например, у нас в коллективе работает Андрей Леонов – сын великого Евгения Леонова. Да он и сам потрясающий, удивительный актер. Или Александр Лазарев-младший, сын прекрасного народного артиста, тоже мог бы претендовать на должность худрука. Причем здесь вообще это? Только из-за фамилии человек не может руководить театром. А вы читали статью в «Комсомолке» о том, как на Александру Захарову набросились артисты?

— Вы имеете в виду свыше 70 подписавших письмо на имя Александра Бастрыкина…

— Да, но там же гораздо больше подписей. Письмо подписывали не только артисты… Люди буквально голосовали цехами, по 15-20 человек: билетеры, гардеробщики, уборщики. Для меня очень важно, как ко мне и к моему любимому театру относится каждый человек. Или скажу по-другому – к нашему любимому театру, который не передается по наследству.

— Но если в «Ленкоме» такая нездоровая обстановка, не думали ли вы об увольнении Александры Захаровой?

— А мы не имеем право ее уволить. Закон о труде не позволяет сделать такой шаг, творческого работника нельзя увольнять, даже, если ему 90 лет. Такая возможность появится, только если Александра Марковна сильно опоздает или не явится на спектакль без уважительной причины. Но почему мы должны ее увольнять?

Просто Александра Захарова должна понимать, что сама делает себе плохую рекламу перед артистами. К ней итак относятся неуважительно, а сейчас своими поступками, этим приходом к Караулову, этой грязной ложью, отношением к молодым артистам, к тем, кто вводится во вторые составы, ситуация только усугубляется. Лишь благодаря тому, что я ввел вторые составы во все спектакли, мы не остановили работу. Потому что сейчас в театре болеет больше сорока человек. И именно благодаря такому фактору, как вводы, мы еще на плаву. Я назначил больше 90 вводов, поэтому артисты и не сидят по домам.

Например, театр «Современник» сейчас отменяет спектакль из-за болезни Елены Яковлевой. А она одна в главной роли. Все, и спектакля нет. Я еще при любимом Марке Анатольевиче боролся за вторые составы. Я не могу плохо относиться к нему из-за его любимой дочурки. Но, видимо, Марк Анатольевич испортил дочь окончательно. Потому что благодаря его чрезмерно трепетному отношению и дикой любви к ней получилось то, что мы сегодня видим. Как Захарова неуважительно относилась ко всем в театре, как требовала, чтобы ей чуть ли не кланялись в пол…

— Просто потому что Александра – дочь Марка Захарова?

— Ей же всегда внушали, что она великая, гениальная!

— А по вашему мнению, оказалось, что просто дочь гения? Получается, так?

— Неплохая артистка. Вот и все. А вот, например, об Инне Чуриковой я могу сказать, что это великая артистка. Но ведь не в этом дело… Захарова честно работает, полностью отдаваясь роли. Я не могу лгать и говорить, что она бездельница. Наоборот, Александра всегда приходила вовремя на спектакли, заранее, ее в этом не упрекнешь. Но я говорю именно о неуважении к своим товарищам. Как можно говорить людям, которые вводятся во вторые составы, о том, что они воруют роли. Вы же слышите, какой это ужас. Это больное воображение. Человек, наверное, нездоровый.

Причем четыре свидетеля слышали, как Александра произнесла эти слова в спину актерам, вводящимся во второй состав спектакля «Ва-банк». Люди приходят на репетиции, учат громадный текст. Притом и играют замечательно, не только ухудшая, а улучшая спектакль. Я говорю вам это, как руководитель театра.

К тому же у нас в коллективе актеры имеют право попробовать себя в режиссуре. Если ты показал талантливый отрывок, то получаешь шанс проявить себя. Например, 7 марта у нас в театре состоится премьера спектакля Андрея Соколова «Люболь». Замечательная работа Андрея по пьесе Андрея Яхонтова. А вспомните Александра Лазарева-младшего, который поставил «Поминальную молитву».

Когда люди работают, в них нет зависти, злости, они готовы трудиться с утра и до ночи. К тому же им и хорошие деньги платят. Вот вам и секрет актерского счастья.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации!

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