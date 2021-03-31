Бунт в «Ленкоме»: Александра Захарова отказалась выходить на сцену в «Поминальной молитве»

Она не стала играть роль Голды, которую ей предложили руководители.

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер заявил, что дочь покойного худрука Марка Захарова, Александра, наотрез отказалась от роли Голды в восстановленном спектакле «Поминальная молитва». При этом своего решения она руководству не объяснила. Заметим, что восстановлением некогда легендарной постановки, которую когда-то поставил Марк Захаров, занимался актер Александр Лазарев.

Интересно, что вокруг театра в последнее время витает множество, так скажем, нехороших слухов. К примеру, на должность директора одно время активно сватали режиссера Юрия Бутусова. Якобы театру просто необходим творческий лидер, каким этот человек, безусловно, является. Сам Варшавер эти слухи активно опровергает.

Кроме того, поговаривают, что на роль художественного руководителя якобы претендует актер Дмитрий Певцов, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что после смерти Марка Захарова осенью 2019 года в «Ленкоме» стало достаточно неспокойно. Сейчас на должности директора с расширенными полномочиями находится Марк Варшавер. Худрука в легендарном театре нет.

Смотрите также: