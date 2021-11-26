Директор «Ленкома» Марк Варшавер – об интригах в коллективе: «Эти люди портят воздух в театре»

Появилась информация, что на имя Сергея Собянина готовится письмо, авторы которого просят вернуть в репертуар снятые спектакли Марка Захарова и убрать вторые составы из ряда постановок.

От источника Teleprogramma.pro стало известно, что на имя мэра Москвы Сергея Собянина готовится письмо якобы от имени группы неравнодушных зрителей. В нем сообщается, что в 2020-2021 годах было снято сразу несколько спектаклей Марка Захарова. Речь, в частности, идет о постановках «Попрыгунья», «День опричника», «Капкан», «Фальстаф и принц Уэльский».

«Эти спектакли, которые были последними работами Марка Захарова на сцене театра «Ленком», сняты с репертуара без предупреждения. Постановки были востребованы зрителями и всегда шли с аншлагом. Кроме того, эти спектакли, в отличие от премьер 2020-2021 годов, вызывали интерес прессы и театральных критиков, работы актеров в этих постановках были отмечены многими престижными премиями — как профессиональными, так и зрительскими», — говорится в анонимном письме.

Также авторы документа, еще не увидевшего свет, сетуют на то, что в спектакли Марка Захарова «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Ва-банк», «Женитьба» были введены вторые составы, что, на их взгляд, совершенно исказило постановки.

«Зрители узнают о составе лишь за три дня до даты спектакля, купив билет, чтобы увидеть на сцене любимых артистов (среди которых Народные артисты А. Збруев, А. Захарова, А. Лазарев, Д. Певцов, С. Степанченко, А. Сирин, Н. Щукина), а получают спектакль со вторым составом и невозможностью увидеть постановку Марка Захарова в том виде, в котором он ее задумал. Обращения на официальный сайт театра или в аккаунты театра в социальных сетях остаются без рассмотрения или удаляются, если в них выражен негатив зрителей по поводу замены состава», — говорится в документе.

Авторы готовящегося обращения просят Сергея Собянина содействовать возвращению спектаклей Марка Захарова «Попрыгунья», «День опричника», «Фальстаф и Принц Уэльский», «Капкан» в репертуар и вернуть в постановки «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Ва-банк», «Женитьба» составы артистов, утвержденные Марком Анатольевичем.

За комментариями Teleprogramma.pro обратилась к самому директору театра «Ленком» Марку Варшаверу. Знает ли он что-то об этом зрительском письме? И почему снял спектакли Марка Захарова?

— Марк Борисович, нам стало известно, что на имя Сергея Собянина готовится некое письмо, в котором говорится о двух важных (по мнению авторов обращения) проблемах «Ленкома». Вам что-то известно об этом? Кто, на ваш взгляд, стоит за этим письмом?

— Я случайно нашел в Интернете информацию, что наша замечательная артистка Анна Якунина недовольна тем, что творится в театре. Видимо, завелась какая-то зараза. Бывает, что в дереве заводится какой-то жучок и хочет съесть все дерево. Но это не тот случай.

Анна позвонила мне и сказала, что это грязная ложь, что она не распространяла такую информацию. Написала опровержение, что она не только не имеет претензий, а напротив, счастлива, что сейчас есть такая ситуация, как в «Ленкоме», где все актеры – и молодые, и среднего возраста – получают роли. А что такое роль для актера? Это его реализация. Он может показать себя, что он способный, талантливый человек.

Когда я ввел в спектакль «Безумный день или женитьба Фигаро» новых артистов, это не значит, что первый состав плохой. Просто теперь играется два состава.

— А почему так?

— Мне надоело обманывать зрителя, это некрасиво. Вот приходит он в театр и видит на стене объявление: «Сегодня вместо спектакля «Вишневый сад» играется «Юнона и Авось». Или же наоборот. Актер может заболеть, что-то может случиться. Мы отпускаем своих актеров на съемки, потому что узнаваемый артист привлекает в театр зрителей и обеспечивает свою семью, только график съемок обговаривается заранее.

У нас в «Ленкоме» есть творческий совет директора театра, куда входят 15 ведущих актеров. С ними общается молодежь. Артисты говорят, что: «Мы с удовольствием идем, бежим на работу». Можно назвать много имен ребят, которые ничего не играли, а только бегали в массовке, а сегодня же они играют главные роли и в текущем репертуаре, и в новых спектаклях.

Я заключил договоры с новыми любопытнейшими режиссерами, которые будут ставить у нас в театре. Это интересный молодой режиссер Александр Молочников, Леонид Трушкин – художественный руководитель театра Чехова, который подарит нам замечательный спектакль «Дальше тишина» с Геннадием Викторовичем Хазановым, Натальей Теняковой, Олесей Железняк. Поэтому вторые составы необходимы, без них просто нельзя жить, иначе театр прекратит свое существование.

Когда мне говорили: «Как можно заменить Янковского? Збруева?», я отвечал так: «Упаси Бог, забудьте слово «заменить», у этих артистов должен быть второй состав». Потому что если мы не будем давать роли молодым актерам или актерам среднего возраста, то они не станут такими, как названные мною личности. Только роль может дать человеку возможность проявить себя, показать, на что он способен. Поэтому мы и пошли на такой шаг.

И вот я попросил Александра Викторовича Збруева быть председателем творческого совета директора театра. И он сказал: «Все вторые составы начинаются с меня». И в «Ва-банке» с участием Александра Збруева сейчас играет и Виктор Раков.

— Давайте перейдем к следующему вопросу. Почему из репертуара исчезли постановки Марки Захарова, упомянутые в письме?

— Если зритель не покупает билет, то такой спектакль не нужен в театре. И не важно, поставил ли его Марк Захаров или Станиславский с Немировичем-Данченко. В советское время существовал элитарный театр, и на спектакли приходили люди эрудированные, понимающие в искусстве. В прокат выходили такие же фильмы, которые смотрело небольшое количество людей.

Но я считаю, что театр – это массовое искусство. Мы же смотрим на картины Леонардо да Винчи. Они нравятся практически всем. Так почему же постановки должны нравиться какому-то одному человеку? Зрители должны любить этот спектакль. И если это так, то они голосуют рублем и покупают билеты. А если на спектакль продано 30 процентов билетов, то, извините, он мне неинтересен.

Поэтому я и снимаю те постановки, о которых вы упомянули. Они просто не продаются. Если зритель говорит: «Не может быть такого, чтобы «Капкан» поставил Захаров. Потому что, мягко говоря, это неважный спектакль. Он не вызывает у меня интереса», для меня это приговор. И я принимаю решение, что нужно делать с этим спектаклем. То же самое касается и других.

Конечно, тот человек или два человека, которые организуют демонстрацию ненависти к «Ленкому», работая здесь, — люди непорядочные. Говорить об артистах: «Массовке Варшавер дает главные роли» — это некрасиво. Артисты массовых сцен – это талантливые ребята: Пиотровский, Волкова, Юганова, Тикунов, который сейчас играет 4-5 главных ролей. Это будет замечательный актер.

Скоро вы услышите об Олесе Железняк, которая уже сегодня заняла место первых актрис России, точнее Москвы. Хотя в советское время в столичные коллективы брали совершенно чудных артистов с периферии. Чтобы не быть голословным: это и народный артист Владимир Яковлевич Самойлов, и Николай Николаевич Засухин, и многие другие. Те люди, которых я помню и знаю. Уникальные актеры.

А вместо снятых спектаклей я делаю новые постановки с талантливыми режиссерами, которые должны завоевать сценическое пространство. И конечно, дать зрителю уникальную возможность оценить творческий потенциал создателей и участников постановки, чтобы у него не возникало мысли: «А за что я заплатил 3 000 или 6 000 рублей?» То есть, те деньги, которых в бюджете не так много.

— Получается, что вы обо всем знали заранее?

— Естественно. Это все было в Интернете. Я даже знаю, кто это делает.

— А можете нам рассказать об этом?

— Нет, не могу и не буду. Пусть этот кто-то рано или поздно сам назовется. Потому что это некрасивый человек, которого плохо воспитывали, не научили искусству быть хорошим человеком. Родители не прививали ему мысли, что есть слова «Дружба», «Преданность», какие-то другие морально-этические нормы, которые должны существовать среди окружающих.

Эти люди, о которых я вам говорю, портят воздух в «Ленкоме» всякими заявлениями о снятии спектаклей и вторых составах, хотя без этого невозможно. Об этом говорили и Римас Туминас (худрук театра им. Вахтангова – прим. ред.), и Владимир Машков (худрук театра им. Табакова – прим. ред.), и Виктор Рыжаков (худрук театра «Современник» — прим. ред.), то есть все художественные руководители.

Худруки несут ответственность за все происходящее в театре. И когда туда не ходит зритель, это заставляет задуматься. Вот сегодня я говорю, что у меня заполнено 70 % зала. Потому что на большую заполняемость мы пока не имеем права. А когда все изменится, то у нас будет 100% зрителей, не сомневайтесь в этом. Потому что мы растем, развиваемся, продвигаемся, ставим новые талантливые хорошие спектакли и учитываем интересы зрителя.

— Сейчас в театральной сфере и не только тяжелые времена. Если вы знаете тех людей, которые создают негативную атмосферу в коллективе, то почему не воздействуете на них радикально?

— Знаем, знаем. Но рано или поздно этот человек (или два человека) сами должны расстаться с театром. Если они могут так гадить (извините за яркое, но не очень литературное слово), то их товарищи просто не будут принимать их еще больше, чем это делают сегодня. Их уже сегодня ненавидят и не могут видеть, потому что они враги театру, в котором служат.

Разве можно говорить о своем родственнике плохо, даже если он немного выпивает, опаздывает на работу? Я должен пытаться его исправить, помочь ему. А говорить гадости – это и низко, и неправильно с морально-этической точки зрения.

— Александра Захарова каким-то образом связана с тем, о чем вы рассказали? (Мы обратили внимание, что во всех снятых спектаклях была задействована Александра Марковна, поэтому и сделали такое предположение, которое, конечно, может быть ошибочным — прим. ред.)

— Вы задали какой-то сложный для меня вопрос. Не знаю. Надо подумать над этим вопросом. Я подумаю. Я на него точно ответить не могу, не хотелось бы. Потому что ее папа был лидером, великим режиссером и разваливать без него театр неправильно. Поэтому мне не хотелось бы верить, что Александра связана с этим вопросом.

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