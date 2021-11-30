«Он никому был не нужен»: друг Александра Градского рассказал о трагическом уходе артиста

Друг Александра Градского, музыкант и журналист Андрей Караулов, рассказал о трагическом уходе легенды отечественной сцены. Караулов признается, что это одна из самых страшных смертей, которые ему довелось увидеть.

«Он никому не был нужен. Сашин телефон звонил, и ордена ему давали, но умирать он уехал в полном беспамятстве и сжимал руку своей подруги — просто поклонницы, которая оказалась рядом в тот момент, когда за ним приехали врачи. Ему нужна была чья-то рука. Все это страшно… Это один из самых страшных уходов, какие были на моих глазах. У нас после 70 люди умирают в основном тяжело, не как Гете — окруженные родственниками, славой…» — поделился Андрей Караулов на своем YouTube-канале.

Александр Градский работал на площадке шоу «Голос» до последнего. На съемки его привозили в лежачем состоянии. Артист отказывался от госпитализации.

«У него минимум три дня был инсульт. Рядом находились сиделка, а также подруга Саши. Родные были где-то за городом, у всех свои дела. Он и не хотел, чтобы ему мешали умирать. Жить он не хотел. Когда у него стала путаться речь, когда ему совсем стало плохо в «Останкино», он не позволял вызвать врачей. Только когда впал в беспамятство, сиделка, которую ему нашла бывшая жена, вызвала скорую. Саша простился со всеми, перенеся ковид. Он считал, что всем все сделал, и с него хватит», — поделился Караулов.

28 ноября Александр Градский умер от инфаркта головного мозга.

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