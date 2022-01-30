«Мы не давали друг другу клятву верности»: где Леонид Куравлев нашел свою вечную любовь

Не стало талантливого актера Леонида Куравлева. Однажды про одного выдающегося человека сказали: он ушел от нежелания жить. Наверное, то же самое можно добавить и про Леонида Вячеславовича. Отчасти он тоже ушел от нежелания жить – без своей любимой жены Нины, союз с которой продлился больше 50 лет.

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То ли девочка, то ли виденье на катке…

Впервые они познакомились на катке, когда Леонид учился в девятом классе, а Нина – в седьмом. Она просто проехала мимо него на коньках – то ли девочка, то ли виденье. И это мгновенье, случившееся морозной зимой, определило их дальнейшую жизнь.

Когда Леонид перешел в десятый класс, они с Ниной подружились: стали созваниваться, ходить в кино, прогуливаться по заснеженным улицам, непринужденно болтая на разные темы, а потом начали встречаться. Будущему актеру нравилось в избраннице то, что она никогда не требовала от него отсчета: где и с кем был, почему не позвонил. Спокойная, добрая, приветливая, но в то же время немного строгая – такой Нина была в те юные годы, и всю дальнейшую жизнь.

Пара поженилась, когда Леонид Куравлев окончил ВГИК. А в 1964 году к актеру, сыгравшему в фильме Василия Шукшина «Живет такой парень», пришла слава. В 1968-м на экраны вышел фильм «Вий» по повести Николая Гоголя, в 1973-м – «Иван Васильевич меняет профессию», в 1975-м – «Афоня».

«Нина не ревновала, ни в чем не подозревала»

Артист говорил, что на площадке его окружали талантливые красивые женщины, в которых просто невозможно было не влюбиться. Вспомнить хотя бы Евгению Симонову, сыгравшую тихую, интеллигентную Катю Снегиреву, которая искренне любит дебошира и хулигана Афоню – персонажа одноименного фильма. Но Леонид Куравлев любил только одну женщину – свою Нину.

«У меня была очень красивая жена. А потом оказалось, что она и богата душой, — скажет артист впоследствии. — Мы никогда не давали друг другу клятв в верности перед долгой разлукой. Нина не ревновала, ни в чем не подозревала. Я никогда ей не изменял. Зачем? У меня уже была любимая женщина, не хотелось искать кого-то еще».

Примечательно, что Нина Куравлева никогда не кичилась статусом жены знаменитого артиста. Она всегда была самодостаточным человеком, занимавшимся любимой профессией. Сначала работала учителем английского языка, потом стала завучем, а затем и директором школы.

В этом союзе родились двое детей. В 1962 году на свет появилась дочь Екатерина, а в 1978 – сын Василий. Екатерина окончила Щукинское училище, снялась в нескольких фильмах, включая комедию «Самая обаятельная и привлекательная». Но впоследствии девушка поняла, что хочет заниматься не актерской профессией, а психологией, и стала психотерапевтом.

Василий же, окончивший автодорожный институт, с 2004 года работал в РУДН, а потом занялся бизнесом. У него трое сыновей: Степан, Федор и Григорий, старшему из которых, Степану – 18 лет.

Когда жизнь разделилась на «до» и «после»

Когда в 2012 году жена Леонида Куравлева умерла от проблем с сердцем, он сказал, что его жизнь разделилась на «до» и «после». А потом актер принял решение установить на Троекуровском кладбище один монумент на двоих. Там были высечены даты рождения и смерти Нины Куравлевой, а также имя актера. Теперь на надгробии появится и вторая дата.

Как вспоминали коллеги, после ухода жены Леонид Куравлев вел очень замкнутый образ жизни: в кино не снимался, практически ни с кем не общался. Чтобы отвлечь Леонида Вячеславовича от тяжелых мыслей, к нему переехала дочь Екатерина. Актера также навещали сын и внуки.

Хотя в начале года как гром среди ясного неба прозвучала новость, что последние несколько месяцев он жил не дома, а в частном пансионате для пожилых людей «Идиллия». Как писали СМИ, дети артиста уже были не в состоянии ухаживать за отцом.

5 января Леонид Куравлев прямо из пансионата был госпитализирован в больницу в Коммунарке с диагнозом «вирусная пневмония», на фоне которого обострились другие заболевания. Заговорили и о серьезном поражении мозга и не только. Медики диагностировали у артиста деменцию смешанного типа, а также цереброваскулярную болезнь — патологическое состояние, при котором прогрессирует повреждение сосудов головного мозга.

Впоследствии Леониду Вячеславовичу сделали и операцию на желудке. Чуть больше недели назад сын артиста говорил, что в его состоянии наблюдается положительная динамика, и его должны перевести из реанимации в обычную палату. А потом в СМИ появилась информация, что актер переведен в Первый Московский хоспис им. Миллионщиковой. Там он и провел свои последние часы.

Теперь Леонид Куравлев обретет покой рядом с любимой женщиной…

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