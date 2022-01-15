«Делал вид, что спал»: тяжелобольной Куравлев отрекся от дочери

Последние полгода Леонид Куравлев находился в доме престарелых. А 5 января его госпитализировали в Коммунарку. Состояние 85-летнего актера остается стабильно тяжелым. Врачи никаких прогнозов не дают.

В дом престарелых Куравлев поступил уже лежачим, медперсонал даже сделал вывод, что он недоедал в последнее время.

«Очень плохо к родственникам своим относится, дочка довела. Он делал вид, когда она приходила, что спал. О ней даже слышать ничего не хотел», — сказала сотрудница дома престарелых Надежда Орлова в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Известно, Куравлев жил с дочерью в знаменитом Доме на набережной, а в дом престарелых его привез сын.

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