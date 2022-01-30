Квартира в элитном доме на Набережной и дача: какое наследство оставил Леонид Куравлев

Не стало выдающегося актера Леонида Куравлева. «В моей фильмографии три вора, и всех их любит зритель. И я не понимаю, почему», — говорил о себе артист. И действительно, любые, даже самые отрицательные персонажи, у него получались настолько обаятельными, что им можно было простить все. При этом он не повторялся ни в одном из своих образов. Кажется, что актеру был подвластен любой характер.

И это неудивительно. У артиста очень насыщенная, порой драматическая, но в целом счастливая жизнь. Когда юному Леониду исполнилось всего пять лет, его мать по чьему-то ложному доносу арестовали за контрреволюционную деятельность и отправили в ссылку в Мурманск. И лишь через несколько лет он смог приехать к ней на Кольский полуостров, а потом оба вернулись в Москву. К тому времени уже пора было задумываться о будущей профессии.

После школы сестра предложила Леониду пойти учиться на актера, где не нужна была математика. Но во ВГИК он смог поступить только со второй попытки, попав на курс к Борису Бибикову. Учеба тоже не шла гладко. Поначалу студента Куравлева хотели отчислить за то, что он казался слишком зажатым. Но постепенно парень раскрылся благодаря своему таланту и не без помощи другого одаренного человека.

Так, Леонид Куравлев снялся в дипломной работе Василия Шукшина «Из Лебяжьего сообщают», а потом в картинках «Ваш сын и брат», «Живет такой парень». В последнем фильме он сыграл водителя Павла Колокольникова по кличке Пирамидон. Именно в простоватом, веселом и очень обаятельном Пирамидоне уже наметились черты других знаменитых героев Куравлева – Афони в одноименном фильме, Шуры Балаганова в «Золотом теленке», Жоржа Милославского в комедии «Иван Васильевич меняет профессию».

Леонид Куравлев стал известен и благодаря участию в первом советском хорроре «Вий», который поначалу хотели снять, как народную комедию, полную здорового юмора. Но в итоге получилось очень страшное кино, в котором актер сыграл Хому Брута. Кстати, во время съемок Наталья Варлей, исполнившая роль панночки, летающей в гробу, чуть не упала с большой высоты, но Куравлев вовремя ее подхватил.

Актер не боялся сниматься в этом ужастике, поскольку не был суеверен, любил классику и получал большое наслаждение, перечитывая текст Гоголя. При этом он признавал, что там существовала мистическая аура, которая очень помогала ему как актеру.

Наверное, какие-то высшие силы действительно помогали Леониду Куравлеву на протяжении всей жизни. Иначе, как можно объяснить такое феноменальное везение в любви? Артист встретил свою будущую жену Нину на катке в 16 лет. Вместе они прожили больше 50 лет, воспитали двух детей. Редкая история для артиста, чья жизнь, как правило, полна соблазнов…

Супруга словно заменила Леониду Куравлеву весь мир, поэтому неудивительно, что после ее ухода он впал в депрессию, практически ни с кем не общался.

Наследство Леонида Куравлева

Куравлев либо оставался в своем знаменитом Доме на набережной, в квартире на улице Серафимовича с видом на Москву-реку, Кремль и храм Христа спасителя (кстати, цены на квартиры в таком доме доходят до 95 миллионов рублей), либо уезжал на дачу. Его не видела даже соседка по дому – вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко.

Однако свои последние месяцы актер провел в частном пансионате для пожилых людей, а потом его перевели в хоспис.

У Леонида Куравлева остались двое детей: сын Василий и дочь Екатерина, а также трое внуков.

«Если Леонид Вячеславович не оставил завещания, то имущество наследуют наследники первой очереди: дети, супруг, родители, — говорит адвокат Юлия Вербицкая-Линник. — Но поскольку родители и жена умерли, то наследство в равных долях переходит его детям (при условии, если нет завещания). Они могут отказаться от своей доли в пользу других наследников, например, внуков, но это их исключительное право, а не обязанность».

Светлая память актеру!

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