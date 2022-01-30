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Названа причина смерти Леонида Куравлева

30 января стало известно, что народный артист скончался в хосписе.

Названа причина смерти Леонида Куравлева
Леонид Куравлев. Фото: Global Look Press

Умер 85-летний народный артист Леонид Куравлев, которого полюбили жители всего постсоветского пространства по его ролям в фильмах «Афоня», «Живет такой парень», «Вий», «Золотой теленок», «Иван Васильевич меняет профессию».

Леонид Куравлев. Фото: Global Look Press

Актер заболел пневмонией в пансионате для пожилых людей, куда его отправили дети, посчитав, что в нем за их отцом будет лучший уход. После нескольких дней в реанимации его перевели в хоспис. Здесь Леонид Куравлев нашел свое последнее пристанище.

Как сообщил ФАН со ссылкой на источники в кругу артиста, «Афоня» умер от остановки сердца. Также, по его данным, Леонид Куравлев страдал деменцией.

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