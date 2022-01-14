Известные актеры рассказали, почему Леонид Куравлев последнее время перестал со всеми общаться

Артист так и не смог смириться с уходом жены.

Врачи продолжают сражаться за жизнь 85-летнего Леонида Куравлева, который попал в Коммунарку с пневмонией и дисфагией (расстройство акта глотания), из-за которого актер не мог принимать пищу. На днях он был экстренно прооперирован. Сотрудники частного пансионата для пожилых людей в Филях, где Куравлев находился последний год, полагают, что на здоровье Леонида Вячеславовича во многом повлияли переживания об ушедшей жене.

Артист познакомился с будущей супругой Ниной еще когда ему исполнилось 16 лет. А женился на ней уже после окончания ВГИКа. Они прожили душа в душу больше 50 лет. Коллеги по цеху отмечали, что Леонид Куравлев вообще не смотрел на других женщин, настолько он любил свою жену. Поэтому после ее ухода он потерял вкус к жизни, ушел в себя.

«Леню я давно не видел. После ухода Ниночки он стал замкнутым, перестал со всеми общаться. Знаю, что сейчас он находится в больнице. Желаю ему скорейшего восстановления», — сказал Teleprogramma.pro актер Александр Панкратов-Черный, поддерживающий с Леонидом Куравлевым товарищеские отношения.

Актер Николай Аверюшкин, известный по роли Георгия Рябова в фильме «Мы из джаза», признается, что тоже общался с Леонидом Вячеславовичем несколько лет назад.

«Я же живу на Ордынке, а он — в Доме на набережной. Помню, как мы с женой шли мимо, а Леонид стоит на улице, смеется. Мы поговорили, вроде бы все было нормально. Но тогда еще была жива его жена…», — отметил Николай Аверюшкин.

На днях «Комсомольская правда» сообщила, что практически на протяжении года Леонид Куравлев находился в московском пансионате для пожилых людей «Идиллия». Пребывание там стоит 7 100 рублей в сутки. В эту сумму входит шестиразовое питание, осмотр врачей разных профилей, групповые занятия, развлекательная программа. Подопечные пансионата ходят на дискотеки, смотрят фильмы, играют в настольные игры, мастерят разные поделки.

Сотрудники «Идиллии» рассказали, что актера к ним определили его сын Василий и невестка. Леонид Куравлев находился в тяжелом состоянии и нуждался в длительной реабилитации.

Он был лежачим пациентом, не хотел есть, имел проблемы со слухом. Но постепенно благодаря помощи специалистов состояние артиста стало улучшаться. Известный актер не поддерживал дружеских отношений ни с кем из других подопечных пансионата, но подружился с сиделками. Его часто навещали дети и другие родственники.

Однако 4 января у актера резко поднялась температура, и его отвезли в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке. Врачи диагностировали у него пневмонию и ряд сопутствующих заболеваний.

Teleprogramma.pro желает Леониду Куравлеву скорейшего выздоровления!

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