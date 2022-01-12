Друзей не завел, общался с сиделками: как жил Леонид Куравлев в пансионате для пожилых людей

Актер Леонид Куравлев, который последнее время находился в пансионате для пожилых людей с красивым названием «Идиллия», вел в заведении, куда его определили родственники, крайне замкнутый образ жизни.

Как рассказали представители пансионата «Идиллия», Леонид Куравлев провел у них более, чем полгода. Его привезли сын и невестка. Жил актер в одноместной палате. Причем доставили в учреждение его в плохом состоянии. Куравлев почти не ел, испытывал проблемы со слухом. Даже ходить отказывался.

Родные актера его регулярно навещали. Перед Новым годом в его палате даже появилась елочка.

«Друзей он здесь не завел. Больше всего он дружил с нашими сиделками. Обязательно делал им комплименты. Когда он к нам поступил, его не сразу узнали. Он был худой. Теперь выглядит гораздо лучше». Представители дома престарелых

Напомним, что Леонид Куравлев несколько дней назад попал в больницу в Коммунарку. У него 5 января поднялась температура. Звезда советских комедий подхватил коронавирус, сообщает «Комсомольская правда».

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