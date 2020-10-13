«Доходы упали на 80%»: Поргина, Панкратов-Черный и Смолкин рассказали, как выживают во время пандемии

Популярные артисты поделились с Teleprogramma.pro тем, как коронакризис бьет по их карманам.

Актер и телеведущий Андрей Ургант рассказал, что из-за ограничений, связанных с коронавирусом, оказался практически на грани бедности.

Так, на протяжении четырех месяцев у него не было ни спектаклей, ни концертов, ни корпоративов. Причем раньше в октябре у Андрея Урганта были расписаны практически все новогодние корпоративы, а сейчас – тишина. К тому же, Ургант помогает дочери, воспитывающей двух детей, на что также уходит значительная часть расходов.

Знаменитый актер в этой ситуации надеется лишь на помощь своего сына – популярного телеведущего Ивана Урганта.

А как переживают вторую волну коронакризиса другие знаменитые актеры? Насколько на фоне пандемии упали их доходы? И как на их жизни и творчестве сказались ограничения по отношению к категории людей 65 плюс?

С этими вопросами Teleprogramma.pro обратилась к нашим любимым артистам.

Людмила Поргина: «Я ограничила себя в каких-то потребностях»

Заслуженная артистка России Людмила Поргина назвала точную цифру убытков, признавшись, что ее доходы упали примерно на 150 000 рублей в месяц, а то и больше. Но Людмила Андреевна смотрит на ситуацию с оптимизмом.

Сейчас она находится на даче вместе со своими кошками, собаками и попугаями. В центр города выбирается преимущественно только для того, чтобы посмотреть на внуков. А вот о воплощении творческих планов в жизнь речи даже не идет.

«Творческие вечера сейчас не провожу, — объясняет Людмила Поргина. — У меня много заболевших друзей. А некоторые даже ушли из жизни. Так что стоит ли рисковать? Надо немного переждать».

— Людмила Андреевна, отразился ли сейчас на вашем финансовом положении коронакризис, тем более сейчас страну захлестнула вторая волна пандемии?

— Конечно, отразился. Но мне помогают сын и невестка. Сейчас театр работает (Людмила Поргина состоит в труппе театра «Ленком» — прим. ред.), пока все нормально. А вот в то время, когда нас вообще всех закрыли, было, конечно, тяжеловато.

— А пенсии вам хватает? Сколько вы получаете?

— Нам как заслуженным артистам прибавляется еще 30 000 (надбавка, введенная Сергеем Собяниным для артистов со званиями – прим. авт.) Моя театральная пенсия составляет 23 000 рублей. В итоге я получаю 53 000 рублей. Конечно, я ограничила себя в каких-то потребностях. Но мы надеемся, что скоро все пройдет. И тогда махнем в Дубай и Турцию — загорать.

Борис Смолкин: «Соблюдать меры предосторожности необходимо»

По словам заслуженного артиста России Бориса Смолкина, в период пандемии его доходы упали на 80%. И так же, как и у Андрея Урганта, практически нет предложений по корпоративам.

Однако Борис Григорьевич не унывает, а старается заработать всеми возможными способами: преподает в Санкт-Петербургском университете культуры и время от времени ведет творческие вечера. Введения жестких карантинных мер, вплоть до возвращения пропусков, не боится и относится ко всему происходящему философски.

— Борис Григорьевич, не опасаетесь, что при возросшем числе случаев коронавирусной инфекции нас всех закроют на карантин?

— Закроют – закроют. Ну что делать?

— А чем занимались во время весенней пандемии?

— Находил занятия. Например, общался со студентами по Zoom.

— А как относитесь к ограничениям, которые сейчас коснулись пожилых людей?

— Весьма серьезно. Считают, что вирус – это действительно большая опасность. Радует то, что врачи научились более-менее лечить эту болезнь. Но соблюдать все необходимые меры предосторожности, на мой взгляд, необходимо.

Александр Панкратов-Черный: «Я переживаю за людей, которые живут в недостатке»

Народный артист России Александр Панкратов-Черный на жизнь не жалуется. Сейчас у него готовится новая книга стихов.

Кроме того, актер снимается в новых сезонах сериалов «По законам военного времени» и «ИП Пирогова». Но сильно переживает за друзей и коллег.

К примеру, антрепризные спектакли, в которых играет Александр Панкратов-Черный, в связи со сложившимися событиями, отменили.

«Но я-то ладно, проживу, просуществую, а вот молодые ребята, задействованные в антрепризах, пострадают. Особенно, если они находятся вне репертуарного театра и не получают никаких дотаций. А у многих детишки и семьи, — вздыхает Александр Васильевич. — Расскажу о еще одной проблеме, которая меня волнует. Владимир Путин говорил, что медицинские работники должны получать надбавку, но есть информация, что эти деньги получают не все. А это значит, что где-то эти денежки застревают. Мне кажется, что нужно провести инспекцию, потому что медработники рискуют и своим здоровьем, и жизнью. Это очень важно. Это замечательные люди, которые заслуживают того, чтобы деньги, назначенные президентом и мэром, до них доходили, а не исчезали и таяли бы в чьих-то карманах или каких-то сусеках».

— Как вторая волна пандемии повлияла на ваши доходы?

— Мне хватает, потому что я работаю. Но на моем попечении находится сестра, чей муж погиб в шахте. У нее две дочери, внучки, правнучка. Пенсия у нее маленькая, мужа нет, поэтому я стараюсь всячески им помогать. Также я по возможности стараюсь протянуть руку помощи коллегам и друзьям.

Я не такой крупный меценат, чтобы оказывать кому-то большую поддержку. Слава Богу, мой сын Владимир – самостоятельный человек, но, если есть возможность, я ему тоже помогаю. Я ни на что не жалуюсь, а просто переживаю за тех людей, которые живут в недостатке. Это печально.

— А каков размер вашей пенсии, если не секрет?

— Была около 14 000 рублей. Спасибо Сергею Собянину, который добавил народным артистам, за звания еще 30 000 к пенсии. Поначалу я думал, что это всероссийское решение. Но однажды встретился со своими друзьями – народными артистами из Санкт-Петербурга, предложил выпить за президента, который ввел эти надбавки. Но меня подняли на смех, сказав: «Да, это Собянин вам добавил. А мы, пенсионы, народные артисты, имеем право на получение чуть-чуть больших пенсий». Поэтому такие надбавки действуют только в Москве.

— Не боитесь, что власти введут жесткий карантин, что может прервать съемочный процесс?

— Мне 72-й год. Мне уже нечего бояться. Единственное, что у меня вызывает недоумение, так это то, что пенсионерам чуть ли не приказано сидеть на карантине, чтобы они могли сохранить свое здоровье и жизнь. К тому же, им запрещают ездить на общественном транспорте.

А как же старенькой бабушке добраться до магазинов, которые далеко, а пешком идти трудно? Мне кажется, можно было бы пустить маршрутки, которые довезут до магазина в определенные часы. Подождать стариков, пока они сделают свои закупочки, и привезти обратно.

Значит, надо возобновить волонтерское движение, чтобы продукты предоставляли пенсионерам на дом. Но от имени волонтеров действует много жуликов, поэтому необходим строгий контроль. Такие случаи нужно отслеживать и жесточайшим образом наказывать аферистов.

Радует то, что нашими учеными разработано три вида вакцин. Лично хотел бы сказать спасибо Владимиру Жириновскому, испытавшему на себе все антивирусные прививки.

Teleprogramma.pro надеется, что наше правительство обратит внимание на проблемы пожилых артистов и поможет им!