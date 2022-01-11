«Перестал общаться с людьми»: почему Куравлев оказался в доме престарелых

Стала известна причина, по которой Леонид Куравлев оказался в доме престарелых. Общественность возмутила новость, что в Коммунарку артиста доставили не из дома, где он жил последние годы вместе с дочерью Екатериной, а из резиденции для пожилых людей «Идиллия» в столичном районе Фили.

«Куравлев поступил к нам летом, то есть, примерно полгода назад. Как я поняла, именно с последствиями своего горя после смерти жены. В апатии, депрессии. При этом Леонид Вячеславович был и физически в плохом состоянии, которое шло именно от невозможности без нее жить. Он лежал, не ходил совсем. Конечно, изменился с возрастом, похудел, но был узнаваем. Закрываться, как мне рассказали, стал давно и постепенно — сначала сужал круг, а потом вообще перестал общаться с людьми. Дети поняли, что сами не справляются, хотели ему помочь, вернуть в реальность, чтобы он хоть с кем-то контактировал. Ведь раньше Куравлев, по большому счету, был душой компании», — рассказала пресс-служба пансионата «СтарХиту».

Дети самостоятельно выбрали, где будет проживать пожилой актер. «Идиллия» — скорее частный пансионат с большой территорией, специалистами и развлекательной программой для постояльцев.

«Со словосочетанием «дом престарелых» у наших людей плохая коннотация из советского прошлого. Сюда же многих привозят как в отпуск, они потом даже не хотят уезжать. Конечно, дети попросили для Куравлева отдельную палату, потому что сначала тот не хотел никого видеть. Но у нас много творческих личностей — есть и художники, и музыканты, и певцы. И, знаете, в случае с Куравлевым сработало. И за счет общества, и за счет наших специалистов он пошел на поправку, постепенно начал покидать пределы комнаты, посещал занятия по физкультуре», — поделился представитель учреждения.

Напомним, что 85-летнего Леонида Куравлева в новогодние праздники доставили в Коммунарку с высокой температурой, с трудом мог дышать сам — сатурация составляла 89%, а это уже дыхательная недостаточность второй степени. Куравлева госпитализировали в реанимацию с поражением легких, подключили к кислороду. Коронавирус у актера не подтвердился. Как заразился Куравлев сотрудники пансионата не до конца понимают.

«В какой-то момент Куравлев взял и затемпературил. Мы известили близких, вызвали скорую, передали его врачам. Очень надеюсь, что все с Леонидом Вячеславовичем будет хорошо», — заключили в учреждении.

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