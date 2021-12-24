Было — стало! Как Муцениеце, Кока и Подольская выглядели в юности и какими стали

Как юная звездочка «ТикТока» Клава Кока, звезда сериала «Закрытая школа» Агата Муцениеце и выпускница «Фабрики звезд» Наталья Подольская выглядели в юности и какими стали годы спустя. Узнаем в материале сайта Teleprogramma.pro.

Агата Муцениеце, 32 года

Латвийская актриса прославилась благодаря роли в молодежном сериале «Закрытая школа». Там же на съемках юная красотка из Риги познакомилась с Павлом Прилучным. Недолго думая, влюбленные поженились. Агата Муцениеце дважды мама — у нее подрастает сын Тимофей и дочка Мия. Однако спасти союз с «мажором» актриса так и не смогла. Они развелись, а позже стало известно, что Павел закрутил роман с «папиной дочкой» Мирославой Карпович.

Кстати, многие поклонники считают, что развод пошел Агате на пользу. Она стала изысканной и элегантной дамой. Девичья миловидность сменилась эффектной знойной красотой, пленяющей и обезоруживающей своим магнетизмом.

Наталья Подольская, 39 лет

Покорять Москву певица приехала из Белоруссии. Юная звездочка успешно дебютировала на проекте «Фабрика звезд». Ее история напоминает сказку про Золушку. Вместе с карьерой Наталья Подольская сумела обзавестись и крепкой семьей. С мужем музыкантом Владимиром Пресняковым — младшим она воспитывает двоих сыновей: Артемия и Ивана. Поклонники ждут, когда певица подарит своему возлюбленному долгожданную малютку-дочку.

С годами по-девичьи нежное личико певицы вытянулось, пропали пухлые щечки, появился острый подбородок и словно высеченные из мрамора скулы. Да и цвет волос несколько изменился, стал более природным.

Клава Кока, 25 лет

Юная звезда «ТикТока», кумир молодежи, известная на сцене как Клава Кока, она же Клавдия Высокова пробивалась на эстраду с 17 лет. В своем микроблоге певица вспомнила, как впервые познакомилась с Аллой Пугачевой. Тогда Клава была еще неизвестной исполнительницей только мечтающей о славе и популярности.

Только посмотрите, какой милой девчушкой когда-то была Кока. Сейчас она выглядит совершенно по-другому. Популярность сделала свое дело: яркий пепельный блонд, голливудская улыбка, идеальный тон лица. Просто два разных человека. Певицу едва ли узнали бы ее одноклассники. Она изменилась так, что стала походить на голливудских красоток.

«Все изменилось… Я благодарна, что на «Факторе А», я слышала «нет», как и на других конкурсах. Как бы не было больно, это закаляло меня. И я не собиралась отступать. Алла Борисовна тогда отметила, что во мне есть изюминка. А после отказа попросила сказать: «Вы обо мне еще услышите». Я повторила, но для меня это были непросто слова. Я помню все эти кастинги, как мы с мамой стояли в очередях на улице в минус 20 по шесть часов у «Лужников», чтобы хотя бы дотронуться до своей мечты — оказаться на большой сцене. Все было не зря, каждое поражение было шагом к победе. Запомните: пока в нас живет мечта и вера — нас никто и ничто не может остановить. Я верю в каждого из вас», — говорила Клава Кока.

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