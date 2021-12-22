Зимняя сказка: Подольская в пуховом комбинезоне цвета Барби покаталась на катке с сестрой-двойняшкой

Наталья Подольская многим знакома еще с «Фабрики звезд». Она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Певица не скрывает, что артист стал для нее поддержкой и опорой. Они вместе воспитывают двоих детей.

Артемию уже шесть лет. В скором времени он пойдет в школу. А вот Ивану — всего годик, но он уже завоевал любовь всех членов семьи. Порой в гости приходит старший сын Преснякова Никита, рожденный от Кристины Орбакайте.

Примечательно, что в последнее время Наталья часто посещает разные мероприятия. Она выступает на праздничных концертах и не пропускает премии.

А вот накануне певица провела время с семьей. Она посетила каток вместе с сестрой-двойняшкой Юлианой и племянницами. На лед артистка вышла в пуховом комбинезоне цвета Барби. Она дополнила образ варежками с мехом и шапкой в тон наряда.

Подольская увлекательно провела время в парке. Она была довольна тем, сколько всего на ярмарке создано для детей. А вот поклонники восхитились ее ярким зимним образом. К слову, певица не так давно полюбила монохромные наряды.

«Какой у вас крутой комбинезон», «Ну просто красотка», «Такая яркая», «Вы крутая мамочка», «Вы с сестрой так похожи», «Классная, прям глаз не оторвать», «Какая прелесть», «Наталья, вы само очарование», «Прям подросток с рюкзаком», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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