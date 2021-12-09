Почему звезды не пришли проститься с Марком Рудинштейном

8 декабря мы простились с известным продюсером Марком Рудинштейном. Странным показалось то, что церемония прощания с основателем знаменитого «Кинотавра» была немноголюдной. Хотя в свое время фестиваль собирал плеяду звезд, открывал новые имена, превращал кинопоказы в настоящий праздник, дарил фейерверк эмоций. Почему же звезды, в свое время наслаждавшиеся морем, закатом, танцами и атмосферой творчества, не пришли сказать последнее «Прощай!» тому, кто дарил им все это?

Чем запомнился «Кинотавр» Марка Рудинштейна

В ходе прощания в Доме кино продюсер Владимир Муров рассказывал, что Марк Рудиштейн устраивал гостям фестиваля настоящий праздник. Праздник, который был с ними на протяжении всего года. Когда же фестиваль заканчивался, он отдавал долги и начинал находить деньги на организацию нового. По словам Мурова, по сути, Марк Рудинштейн создавал смотр киноиндустрии за свой счет…

Однажды закончились деньги на организацию одного из первых «Кинотавров». И Марк Рудинштейн послал своего помощника куда-то на Урал. И тот вернулся обратно, уже с чемоданом денег. Рудинштейн не раз признавался, что порой организовывал яркий кинофорум не без помощи представителей криминала. Ведь искусство требует жертв…

Как вспоминали на прощании, Марк Рудинштейн всегда тщательно следил за организацией своего кинофестиваля. За тем, чтобы все поселились в гостинице, поели, выпили, насладились общением, организовывал культмассовые мероприятия. По словам известного киноведа Сергея Лаврентьева, именно Рудинштейн заложил многие кинофестивальные традиции, существующие и по сей день. А сколько имен открыл знаменитый кинофорум и его идейный вдохновитель!

В 1991 году на фестивале «Кинотавр» зажглась звезда актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой, представившей фильм «Нелюбовь». Свою дебютную картину «Пешаварский вальс», снятую совместно с Геннадием Каюмовым, в 1994 году в Сочи привез Тимур Бекмамбетов. В 1998 году на «Кинотавре» о себе заявили режиссеры Николай Лебедев и Кирилл Серебренников.

В 2005 году главного приза Сочинского кинофестиваля была удостоена режиссер Валерия Гай Германика за свой документальный короткометражный фильм «Девочки». Уже тогда она стала настоящим открытием «Кинотавра». А в 2008 году эпатажная Германика создаст картину «Все умрут, а я останусь», которая прогремит на Каннском кинофестивале.

А сколько актеров, режиссеров, продюсеров, журналистов посещало Сочи с 1991 по 2006 годы, до тех пор, пока Рудиштейн был главным рулевым «Кинотавра». Имя им — легион. Как вспоминали коллеги продюсера на прощании, в тот период он очень переживал за то, что лишился своего детища.

Почему продюсеру не простили его скандальные воспоминания…

Безусловно, многие помнят (и автор этих строк в том числе), как в 2010 году в одном из глянцевых изданий были опубликованы воспоминания Марка Рудинштейна, в которых он честно рассказал о закулисье сочинского «Кинотавра». Рудинштейн поведал, как звезды изменяли своим вторым половинкам и устраивали себе праздник Диониса, мучаясь от похмелья на следующий день.

Тогда же в прессу попали громкие имена Александра Абдулова, Олега Янковского, Татьяны Догилевой, Михаила Ефремова и многих других знаменитостей. А история с разбитым унитазом опьяненного Жерара Депардье ушла в народ еще задолго до публикации скандальной статьи.

Вроде бы повод, достойный осуждения Рудинштейна. Но ведь все понимают, что измены и пьянки — частое явление в богемной среде. Об этом все знают, но о таком принято молчать. Сколько раз за свою журналистскую творческую жизнь я и сама видела, как звезды позволяли себе лишний бокал и приставали к гостям мероприятий. А догадки о представителях нетрадиционной сексуальной ориентации — это вообще одна из самых популярных тем в кулуарах. И по сути, Марк Рудинштейн раскрыл секрет Полишинеля. Да и стоило ли вспоминать о прошлом спустя десять лет…

Уже после смерти продюсера в прессе появилось объяснение, почему Рудинштейн в свое время решился достать скелеты из шкафа. А разгадка была тривиальна. Он задумал написать книгу о «Кинотавре» и дал журналистке первое интервью для издания.

Ну и разоткровенничался в ходе частной беседы, не подумав, что разговор записывается на диктофон. Впоследствии интервью без купюр и без предупреждения самого спикера было опубликовано на страницах глянца. Как вспоминала недавно журналистка и подруга продюсера Мариана Саид Шах, сам продюсер очень жалел о том поступке.

Стоит ли обвинять в чем-то Диму Билана, не пришедшего проститься с Александром Градским?

Из тех, кого принято считать медийными лицами, среди пришедших на прощание с Марком Рудинштейном были замечены только сатирик Аркадий Инин и режиссер Вадим Абдрашитов.

Кстати, подобная история произошла не только с Рудинштейном. Сатирик Виктор Коклюшкин не публиковал разоблачающих воспоминаний о пьянках и гулянках звезд, но из именитых коллег проститься с ним пришел только юморист Ефим Шифрин. Ну и звездный зять — ведущий Владимир Соловьев, конечно.

А ведь Коклюшкин работал на одной сцене с огромным количеством юмористов. В прессе писали, что Евгений Петросян якобы не мог простить ему критическое высказывание в адрес своей жены Татьяны Брухуновой. Получается, что эта неосторожная критика перечеркнула годы дружеского общения.

К сожалению, не так много людей попрощалось и с легендарной актрисой Ниной Руслановой. Из знаменитых гостей проводить актера и музыканта Петра Мамонова пришли только Павел Лунгин и Дмитрий Дюжев — режиссер и актер знаменитого фильма «Остров», показавшего зрителям большой драматический талант Петра Николаевича. Но зато с ним захотело проститься огромное количество любящих зрителей.

Наверное, в таких случаях легче осудить кого-то конкретного, и в то же время сделать это гораздо сложнее. Потому что у людей есть много разных причин не прийти на прощание: кто-то хочет запомнить дорогого человека живым, у другого действительно неотложные дела, третий вообще боится похоронных процессий и всего, что с ними связано.

Много критики обрушилось на певца Диму Билана, не пришедшего попрощаться со своим мудрым коллегой по проекту «Голос» Александром Градским. И словно бы в ответ на претензии хейтеров артист опубликовал снимок, на котором он стоит рядом с захоронением Александра Борисовича. Хотя стоило ли кому-то что-то доказывать…

Когда говоришь о конкретном человеке, понять мотивы его поступка гораздо легче. Когда это явление обретает массовый характер, все намного сложнее… Конечно, неправильно измерять все категориями медийности, но, к сожалению, мы живем в такое «хайпующее» время. Время, когда человек нужен окружающим до тех пор, пока он выгоден, пока у него есть нужные связи. И, наверное, это правило действует даже после смерти.

Но даже в такой период люди стремятся к чему-то важному, другим ценностям… Например, на прощании с режиссером Романом Виктюком было не так много знаменитостей. Хотя он дружил, наверное, практически со всеми представителями звездного бомонда. Но столько слов искренней любви от самых разных людей (в первую очередь от сотрудников основанного им театра), на моей памяти, наверное, не посвящалось никому больше.

И слова, посвященные Марку Рудинштейну и всем, о ком упоминалось в этом материале, тоже шли от самого сердца. Пусть и не медийных людей. Но тех, кто умеет видеть сердцем то, чего не дано другим.

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