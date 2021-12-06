Какое наследство оставил создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн

Еще одна тяжелая потеря. Не стало знаменитого продюсера Марка Рудинштейна. Причиной его смерти стал инфаркт.

Марк Григорьевич вошел в историю отечественного кино как создатель яркого кинофестиваля «Кинотавр». Проведение такого масштабного мероприятия требовало умения рисковать.

Но Рудинштейн умел вести переговоры не только с артистами и режиссерами, но и влиятельными бизнесменами и представителями криминального мира. И эта творческая дерзость всегда вызывала уважение.

Каких женщин любил Марк Рудинштейн

Уроженец Одессы, Марк Рудинштейн стал организатором первого рок-фестиваля в СССР, который проходил в Подольске, прокатчиком знаменитого фильма Петра Тодоровского «Интердевочка» о нелегкой судьбе «ночных бабочек». В интервью программе «Судьба человека» Бориса Корчевникова продюсер вспоминал, что в тот период у него даже был роман со жрицей любви.

Однажды Рудинштейн увидел плачущую девушку и попытался выяснить причину ее слез. Незнакомка призналась, что посмотрела фильм «Интердевочка» и узнала в героине себя. Эта искренность так поразила Марка Григорьевича, что он влюбился в нее. Правда, этот роман продлился не больше двух лет.

Всего же Марк Рудинштейн был женат трижды. Интересно, что с первыми двумя женами продюсер прожил по 16 лет. Последние 20 лет он счастливо жил в браке с супругой Натальей в московской квартире. У Марка Рудинштейна осталась дочь от первого брака. Многих, конечно, волнует вопрос, как будет распределено наследство.

«Если нет завещания, то наследники первой очереди – это как раз дочь и супруга. Но здесь есть важный нюанс. Дело в том, что все нажитое в браке Марка Григорьевича с супругой, является их совместной собственностью, — говорит адвокат Юлия Вербицкая-Линник. — Таким образом нотариус по заверению жены может выделить одну вторую часть от имущества. И оставшаяся половина будет разделена между наследниками первой очереди – супругой и дочерью от первого брака. Исходя из нашей практики, предполагаем, что значительную часть наследства получит супруга. Это закон»

Несомненно, женщин в Рудинштейне привлекали его коммуникабельность, находчивость, креативность, смелость – все те качества, необходимые для организации такого масштабного кинофестиваля, как «Кинотавр».

«Кинотавр» и «Кинотаврик» — главное наследие Марка Рудинштейна

В интервью «Комсомольской правде» Марк Рудинштейн признавался, что всегда стремился создать зону праздника и красоты.

«Потому что фестиваль требует какого-то отдохновения. Надо посмотреть кино и пообщаться, влюбиться в талантливую актрису», — отмечал продюсер.

Однако со временем проводить фестиваль становилось все сложнее и сложнее. Как выразился сам Рудинштейн, юбилейный кинофестиваль в 2001 году проводился уже на деньги «ялтинских пацанов». В 2006 году Марк Григорьевич продал фестиваль продюсерам Игорю Толстунову и Александру Роднянскому, после чего засел за мемуары…

Отрывок из скандальных воспоминаний Марка Рудинштейна был опубликован в глянцевой прессе. В них знаменитый продюсер рассказывал, как богатые и знаменитые участники Сочинского кинофестиваля напивались, изменяли своим вторым половинкам и всячески хулиганили.

Тогда же в прессе были упомянуты имена Олега Янковского, Александра Абдулова, Михаила Ефремова, Татьяны Догилевой и других селебритис. К эфиру готовилась программа Андрея Малахова «Пусть говорят», посвященная этой теме, но раздался звонок «сверху»… И передачу сняли с эфира.

Однако в своей недавней статье журналистка Мариана Саид Шах, подруга продюсера написала, что Марк Рудинштейн действительно рассказал о каких-то скандальных инцидентах в своем интервью для книги, но не знал, что весь разговор записывается на диктофон.

По словам продюсера, он встретился с журналисткой по поводу работы над книгой. Начал обсуждать разные вопросы и между делом, в ходе частной беседы, рассказал пару приватных историй. Он не думал, что беседа будет опубликована в таком виде в прессе. Изначально речь шла именно об интервью для книги, работа над которой должна была начаться.

Никто не прислал Марку Григорьевичу статью на сверку. Но ничего уже нельзя было исправить, и многие тогда отвернулись от Марка Рудинштейна, не пытаясь разобраться в ситуации.

Однако талантливые дети всегда говорили ему: «Спасибо». В 2001 году Марк Рудинштейн создал «Кинотаврик» — международный детский фестиваль искусств, который сначала задумывался как кинофорум, а потом охватил все сферы искусств: танец, песню, моду и конечно, кино). Это событие помогло заявить о себе многим детям-сиротам и ребятам из малообеспеченных семей.

Марк Рудинштейн возил «Кинотаврик» и по другим городам и странам. И в 2012 году привез его в Алматы. Тогда он дал небольшое интервью автору этих строк.

И впоследствии никогда не отказывал в комментариях нашему продюсеру. Он был невероятно доброжелательным ко всем журналистам. Помню, как совсем недавно активно общался с прессой во время проведения 33-й церемонии вручения кинопремии «Ника», дал небольшой комментарий и мне. Объяснил, почему номинация на премию Михаила Ефремова за роль второго плана в фильме «Француз» вполне объективна.

А сколько журналистов по всей стране благодарно ему за возможность посетить «Кинотавр», где море, солнце, много кино и будто больше не существует реальных проблем… Это и есть его главное наследие.

Светлая память, смелый и обаятельный Марк Рудинштейн!

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