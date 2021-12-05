«Кинотавр» был проникнут духом гостеприимства»: режиссер Хотиненко скорбит о смерти Рудинштейна

В это воскресенье, 5 декабря, вечером стало известно о смерти продюсера и создателя Сочинского кинофестиваля «Кинотавр» Марка Рудинштейна.

больше по теме Стала известна причина смерти Марка Рудинштейна Создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн скончался 5 декабря.

75-летний продюсер скончался в больнице, куда был доставлен в тяжелом состоянии пару недель назад.

Одним из первых соболезнования семье Марка Рудинштейна выразил режиссер и сценарист Владимир Хотиненко.

Он вспомнил о тесном сотрудничестве с Рудинштейном, когда тот возглавлял «Кинотавр».

«Прежде всего, хочется выразить соболезнования людям, которые по-настоящему близки ему, которым он был дорог. Он персона, конечно. Все-таки «Кинотавр», который существует, — это его детище. Я там два раза был в жюри и участвовал много раз. «Кинотавр» Рудинштейна был проникнут духом гостеприимства», — цитирует Владимира Хотиненко «РЕН-ТВ».

Актер, кинокритик и продюсер Марк Рудинштейн, помимо «Кинотавра», создал еще и фестиваль детского кино «Кинотаврик» и кинопремию «Золотой овен».

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