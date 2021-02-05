Королевский наряд: Рената Литвинова появилась на красной дорожке в таком же платье, как у Лободы

Долгожданная премьера фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер» состоялась накануне. Автор картины лично представила ее в зале кинотеатра «Художественный». Режиссер появилась перед публикой в роскошном алом платье Balenciaga с драпировкой, шлейфом и сапогами из той же материи в тон.
«Премьера! Пусть 50% и дистанция, но я счастлива и благодарна своим соратникам — композитору, художникам и моим актерам! Люблю вас!», — написала Литвинова.
Композитором фильма, к слову, выступила певица Земфира. И, кстати, новый альбом рок-звезды увидит свет вместе с фильмом Литвиновой.
К слову, точно такое же платье выгуляла Светлана Лобода на шоу «голос». Правда, певица предпочла полностью обнажить плечи, что позволяет сделать драпировка. Высокий разрез открыл зрителю бесконечно длинные стройные ноги знаменитости.