Какое наследство оставила Нина Ургант

Как и где жила актриса и о чем задумывалась в финале жизни.

Не стало еще одной талантливой актрисы – народной артистки РСФСР Нины Ургант. После выхода на экраны фильма «Белорусский вокзал» солдаты, прошедшие войну, стали считать ее своей фронтовой сестрой.

А однажды Нина даже услышала, как одна женщина сказала: «Смотри, это она, из нашего полка». Настолько правдоподобно актриса сумела вжиться в образ своей героини – медсестры Раи, исполнившей те самые знаменитые строчки «А нынче нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим»… Однажды эта песня прозвучит и в студии программы «Вечерний Ургант» в исполнении ее знаменитого внука Ивана.

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Как снимался фильм «Белорусский вокзал»

Режиссер картины «Белорусский вокзал» Андрей Смирнов поставил перед актрисой только одну задачу – не плакать во время исполнения композиции. Однако после нескольких дублей Нина убегала с площадки в слезах. Но вскоре молодой артистке удалось добиться цели. Сначала ее голос зазвучал тихо и ровно, а потом становился мощнее и мощнее. И теперь плакали ее партнеры по фильму: Евгений Леонов, Анатолий Папанов, Всеволод Сафонов и Алексей Глазырин. А потом и все зрители, посмотревшие фильм «Белорусский вокзал».

Нина Ургант, что называется, проснулась знаменитой…Кино прочно вошло в ее жизнь. Актриса признавалась, что самые подлинные эмоции переживает именно на съемочной площадке. Хотя настоящих страстей хватало и в жизни.

Кого любила Нина Ургант

Недаром Нина Ургант три раза была замужем. Первый ее муж – Лев Милиндер в свое время угрожал, что совершит суицид, если Нина не станет его женой. Пришлось согласиться…В этом студенческом браке родился сын Андрей – впоследствии известный актер Андрей Ургант. Но, к сожалению, союз распался из-за измен Льва Милиндера.

Со вторым мужем – актером Георгием Воропаевым – актриса познакомилась во время съемок фильма «Вертикаль» с участием Владимира Высоцкого. Супруги расстались спустя семь лет из-за вредных привычек Воропаева.

В третий раз Нина Ургант вышла замуж за балетмейстера Кирилла Ласкари, который смог покорить ее сердце своим чувством юмора. В их гостеприимном доме бывали Владимир Высоцкий, Андрей Миронов, Александр Ширвиндт. Весь цвет советского кино. К сожалению, однажды распался и этот союз.

Однако Нина Ургант говорила в интервью, что не таила обиду ни на кого из своих мужчин, поскольку главной ее любовью все же была профессия! А ее сын Андрей Ургант признавался, что вырос за кулисами театра и на съемочной площадке, где за ним следили гримеры и костюмеры.

На счету актрисы около 80 ролей в кино, в таких фильмах, как «Укротительница тигров», «На всю оставшуюся жизнь», «Потерпевшие претензии не имеют», «Улицы разбитых фонарей», «Азиат» и многих других.

Хотя впоследствии Нина Николаевна стала приходить к выводу, что семья все-таки важнее карьеры. Последние годы она практически не снималась в кино. Нина Николаевна страдала болезнью Паркинсона, но не стала обузой для своих родных.

Где жила актриса

Нина Ургант тихо жила в своей трехкомнатной квартире в центре Санкт-Петербурга, неподалеку от Мариинского театра. Новое жилье ей купили сын Андрей и внук Иван (известный телеведущий Иван Ургант). Хотя Иван не раз предлагал ей перебраться в Москву.

Оказывается, у Нины Ургант есть и внучка Мария, живущая в Нидерландах, Но о ней практически ничего неизвестно, кроме того, что женщина воспитывает двух сыновей.

Может ли Мария претендовать на квартиру знаменитой бабушки?

«Если есть завещание, то в нем наследниками может быть кто угодно, кого Нина Ургант обозначила своим наследником, — говорит адвокат Жанна Маргулис. — Если же завещания нет, то по закону наследниками первой очереди являются родители, супруги и дети. В данном случае, первоочередной наследник — сын Нины Ургант. А вот внуки по закону – наследники третьей очереди, которые наследуют имущество в случае отсутствия наследников первой и второй очереди. Что в данном случае уже невозможно».

Справляться с бытом Нине Ургант помогала помощница. На свою дачу в Грузино последние годы она не ездила. Дома читала книги, смотрела телевизор, регулярно общалась по телефону с внуком, которому иногда даже помогала придумывать шутки для «Вечернего Урганта».

Хотя, как писали СМИ, в последнее время артистка, за плечами которой осталась огромная жизнь, все больше спала. Здоровье было уже не то…

Но практически никогда Нина Ургант не жаловалась на свое самочувствие. Стремилась сохранять такую же бодрость духа, как и ее героиня Рая, чьи строчки: «А нынче нам нужна одна победа. Одна на всех – мы за ценой не постоим» уже вряд ли сотрутся из нашей памяти.

Teleprogramma.pro выражает соболезнования родным и близким Нины Ургант!

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