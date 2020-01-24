Андрей Ургант назвал сумму, которую предлагали за убийство его сына

Несколько лет назад широкое обсуждение получила шутка ведущего в программе «Смак».

Актер Андрей Ургант заявил, что несколько лет назад радикальные украинские организации предлагали тому, кто отрежет голову его сыну Ивану, вознаграждение в десять тысяч долларов.

Напомним, что тогда широкое обсуждение получила шутка ведущего в программе «Смак». Тогда ведущий сказал, что порубил зелень «как красный комиссар жителей украинской деревни». Позже, надо отметить, Иван Ургант принес свои извинения, сказав, что «сморозил глупость», не подумав.

Также Андрей Ургант отметил, что не слышал последние призывы православных активистов лишить его сына российского гражданства. Поводом стали слова ведущего в одном из выпусков «Вечернего Урганта», посвященного Рождеству. Православные посчитали, что он оскорбил их чувства.

По его мнению, ему абсолютно все равно, что думают активисты. В то же время он заметил, что если уж активисты будут правомерны в таких вопросах, то он вообще перестанет понимать, что творится в его стране.

Кстати, сам Иван Ургант и руководство Первого канала реплику ведущего оставили без внимания. От комментариев на этот счет они отказываются, сообщает «Собеседник».