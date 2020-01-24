НОВОСТИ

Андрей Ургант назвал сумму, которую предлагали за убийство его сына

Несколько лет назад широкое обсуждение получила шутка ведущего в программе «Смак».

Андрей Ургант назвал сумму, которую предлагали за убийство его сына
Андрей Ургант встал на защиту сына/http://globallookpress.com/

Актер Андрей Ургант заявил, что несколько лет назад радикальные украинские организации предлагали тому, кто отрежет голову его сыну Ивану, вознаграждение в десять тысяч долларов.

Напомним, что тогда широкое обсуждение получила шутка ведущего в программе «Смак». Тогда ведущий сказал, что порубил зелень «как красный комиссар жителей украинской деревни». Позже, надо отметить, Иван Ургант принес свои извинения, сказав, что «сморозил глупость», не подумав.

Также Андрей Ургант отметил, что не слышал последние призывы православных активистов лишить его сына российского гражданства. Поводом стали слова ведущего в одном из выпусков «Вечернего Урганта», посвященного Рождеству. Православные посчитали, что он оскорбил их чувства.

По его мнению, ему абсолютно все равно, что думают активисты. В то же время он заметил, что если уж активисты будут правомерны в таких вопросах, то он вообще перестанет понимать, что творится в его стране.

Кстати, сам Иван Ургант и руководство Первого канала реплику ведущего оставили без внимания. От комментариев на этот счет они отказываются, сообщает «Собеседник».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей УргантИван УргантПрограмма "Вечерний Ургант"программа "Смак"
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Андрей Ургант назвал сумму, которую предлагали за убийство его сына
Интересно?
Поделись с друзьями: