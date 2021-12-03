Умерла бабушка Ивана Урганта

Актриса Нина Ургант скончалась у себя дома на 93-м году жизни.

В пятницу, 3 декабря, стало известно о смерти актрисы театра и кино, бабушки популярного телеведущего Ивана Урганта Нины Ургант.

Нине Николаевне было 92 года. Известно, что в последнее время Нина Ургант почти не выходила из дома. Актриса скончалась в своей квартире.

Информацию об уходе Нины Ургант из жизни изданию «Московский комсомолец» подтвердили в Александринском театре Санкт-Петербурга, где она служила много лет.

«Подтверждаем. Сегодня умерла дома. Она не болела, просто ей было много лет», — сказали в театре.

Телезрители старшего поколения прекрасно знают и любят Нину Ургант по ее роли в фильме «Белорусский вокзал», где она сыграла медсестру Раю. Кроме этого, Нина Ургант сыграла десятки блестящих ролей в фильмах «Волшебная сила», «Осторожно, бабушка!», «Я родом из детства», «Красавец-мужчина».

Последней киноработой актрисы стала картина «Азиат», вышедшая на экраны в 2008 году. С 1962 года Нина Ургант служила в Александринском театре, где сыграла более 30 ролей.

На днях стал известно, что Нину Ургант в числе других известных театральных деятелей представили к награде «Звезда Театрала» в номинации «Легенда сцены». Вручение статуэток состоится 6 декабря в театре имени Вахтангова. Церемония пройдет без участия Нины Ургант.

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