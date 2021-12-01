Перестала быть мальчиком: как родная дочь Джоли и Питта была трансгендером, но передумала, став копией мамы

Шайло Нувель в 15 лет расцвела и стала настоящей красавицей, показав всем, чьей дочкой является.

Этой осенью старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта снова наделала шуму. 15-летняя Шайло Нувель, как оказалось, передумала быть мальчиком, хотя каких-то пару лет назад готовилась к смене пола, проходила гормональную терапию и выглядела как настоящий парень.

Шайло Нувель Джоли-Питт: появление на свет, имя, родители, братья и сестры

Старшая из биологических детей актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло Нувель Джоли-Питт родилась 27 мая 2006 года в Намибии. Она стала третьим ребенком звезд боевика «Мистер и Миссис Смит» после усыновленных камбоджийца Мэддока и эфиопки Захары.

Еще у Шайло есть единокровные младшие брат и сестра, двойняшки Нокс Леон и Вивьен Маршелин, появившиеся на свет спустя два года, а также приемный брат из Вьетнама Пакс Тьен, усыновленный родителями в 2007 году.

Родители Шайло Нувель — голливудские звезды мировой величины. Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились на пике своей славы, когда были утверждены на главные роли в фильме «Мистер и Миссис Смит».

Питт на тот момент был женат на Дженнифер Энистон, и начавшийся служебный роман не понравился миллионам поклонников Энистон. На Джоли посыпались обвинения, ее стали именовать разлучницей, когда брак актера и звезды «Друзей» был расторгнут.

Свой роман Джоли и Питт никак не комментировали, хотя их много где папарацци ловили вместе. И лишь когда Анджелина в январе 2006 года объявила, что ждет ребенка от Брэда, точки над i были, наконец, расставлены.

Учитывая, как яростно папарацци охотились за Бранджелиной — так в желтой прессе прозвали супругов Питта и Джоли, — им пришлось буквально скрываться от преследования репортеров, когда первые роды были на подходе. Звезды улетели в Намибию, чтобы вдали от всех на свет появился их первенец, но властям здесь пришлось принять беспрецедентные меры безопасности — слежка за право снять первые фото новорожденной велась нешуточная.

Девочку назвали Шайло Нувель, это библейское имя, которое означает «мирная». И буквально с пеленок она стала благотворителем — ее первые фотографии родители продали изданиям People и Hello! за 10 млн долларов. Таким образом, эти снимки стали самыми дорогими среди фото знаменитостей в истории. А вырученные средства пошли на благотворительность.

Через два года после рождения Шайло в музее Мадам Тюссо появилась ее восковая копия, чем малышка снова отличилась, став самой юной знаменитостью, увековеченной таким образом.

Шайло Нувель: смена пола

О том, что Шайло — не совсем обычная девочка, стало понятно еще с дошкольного возраста. Малышка выбирала мальчиковые наряды, и родители не были против. Наоборот, они поддержали ее стремление самоидентифицироваться так, как той было бы комфортнее. И вскоре публика заговорила, что старшая из биологических дочек Джоли и Питта станет мальчиком по-настоящему.

«Шайло считает, что она одна из братьев. Ей хочется быть мальчиком, она хочет одеваться как мальчик и стричь волосы как мальчик», — в интервью Vanity Fair в 2010 году объясняла Джоли.

А в 2014 году Шайло Нувель сменила имя и стала именоваться Джоном. Более того, в 2018 году, с 12 лет, она с разрешения родителей начала гормональную терапию, чтобы совершить трансгендерный переход после совершеннолетия и окончательно стать мальчиком.

Только вот со временем Шайло передумала быть мальчиком. В ноябре 2021 года вместе с мамой Анджелиной Джоли и сестрой Захарой она предстала на красной дорожке в Лос-Анджелесе. И приковала к себе все внимание прессы, а затем и мира.

15-летняя наследница Джоли и Питта предстала на красной дорожке в женственном наряде — маленьком черном платье, сделала девичью прическу, нанесла макияж. Поклонники убедились, что растет юная леди настоящей красавицей и копией своей матери.

Повторила выход в свет Шайло несколько дней спустя, снова удивив своей красотой и женственностью.

Шайло Нувель Джоли-Питт в кино

Учитывая, какими лояльными к выбору у Шайло родители, они не стали настаивать на том, чтобы она пошла по их стопам. Но все же в кинематографе за свои 15 лет дочка Джоли и Питта, что называется, уже успела наследить.

В двухлетнем возрасте Шайло Нувель снялась в фильме «Загадочная история Бенджамина Баттона», где главную роль исполнил ее отец Брэд Питт. Шайло сыграла Джулию Ормонд в детстве.

Годы спустя, уже в возрасте 10 лет, Шайло вместе с братьями Паксом Тьеном и Ноксом озвучила персонажей анимационной комедии «Кунг-фу Панда 3». Шайло подарила свой голос персонажу Шуай Шуай, в то время как ее звездная мама озвучивала Мастера Тигрицу.

Шайло Нувель Джоли-Питт сейчас

После гормональной терапии Шайло Нувель сильно похудела. В 2020 году она весила 42 кг при росте 155 см.

Сейчас наследница Джоли и Питта растет настоящей красавицей — с первого взгляда понятно, чья это дочка. Шайло начала заниматься танцами и уже посетила уроки хип-хопа для начинающих в Лос-Анджелесе. Причем сразу же произвела фурор: ей удалось точно повторить все движения хореографа под хит Мисси Эллиот Get ur freak on, не особо напрягаясь.

Звездные родители Шайло впечатлены ее успехами, так как сами мало что умеют в танцах. Оба рады тому, что дочь выходит из своего футляра и все чаще появляется на красных ковровых дорожках.

Кроме того, известно, что девочка изучает иностранные языки, играет на музыкальных инструментах, любит провести время за настольными играми, а также помогает маме в приготовлении еды.

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