Звезда Голливуда, режиссер, мать и филантроп: как Анджелина Джоли получила «Оскар», усыновила детей и стала эталоном красоты

Этой осенью на экраны вышел долгожданный фильм «Вечные» с участием Анджелины Джоли. Премьеру фильма задержали на целый год из-за пандемии коронавируса. Голливудская дива хоть и сыграла второстепенного персонажа, но справилась с этим блестяще. Недаром у красотки за плечами «Оскар» за роль второго плана, подать характер любой героини объемно она умеет.

Ролей в карьере Джоли огромное количество. А также наград и титулов. Чего стоит «серебро» в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис в мире. Впрочем, начнем по порядку.

Анджелина Джоли: детство, родители, брат, настоящее имя

Будущая звезда Голливуда и секс-символ эпохи Анджелина Джоли родилась 4 июня 1975 года в Лос-Анджелесе в семье оскароносного актера Джона Войта («Возвращение домой», 1978 г.) и актрисы Маршелин Бертран. И унаследовала кровь сразу нескольких народов: по линии отца – словацкого и немецкого, по матери – франкоканадского и голландского.

Крестной мамой девочки стали французская кинозвезда Жаклин Биссет, а отцом — оскароносный американский актер Максимилиан Шелл. Так что с детства Джоли попала в окружение кинозвезд.

Но через год после рождения Анджелины родители разошлись из-за измен отца, и мать вынуждена была оставить карьеру, чтобы воспитывать детей – у Джоли есть старший брат Джеймс Хейвен Войт, разница в возрасте у них три года. Переехав в пригород Нью-Йорка, семья 10 лет жила вдали от света софитов. Но мать часто водила дочку в кино, где у девочки сформировалась цель стать актрисой.

Когда Анджелине исполнилось 11 лет, они переехали в Нью-Йорк. Здесь Джоли пошла в киношколу Ли Страсберга, а также в высшую школу Беверли-Хиллз.

Джоли с рождения носила имя Анджелина Джоли Войт, но заявив о себе в кинематографе, решительно отказалась от связи с отцом и пожала заявление в официальные органы об оформлении ее имени как «Анджелина Джоли». Обиду на отца она пронесла сквозь долгие годы, хотя пыталась даже примириться. Отец, в свою очередь, заявил прессе, что у его дочери не все в порядке с головой

Анджелина Джоли: карьера

Параллельно с театральной учебой, Анджелина Джоли начинает карьеру модели. В 14 лет девушка участвовала в модных показах Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Лондона. Благодаря этому опыту она появилась в клипах Ленни Кравица (Stand By My Woman, 1991 г.) и Meat Loaf (Марвин Ли Эдей) в видео Rock’n’Roll Dreams Come Through 1994 года. Следующим клипом, уже после успеха в кино, станет Anybody Seen My Baby? группы Rolling Stones в 1997 году.

Когда брат Джоли стал учеником киношколы USC School of Cinematic Arts, сестра снялась в пяти его проектах. Но кинодебютом красотка все-таки считает роль антропоморфного робота Казеллы «Кэш» Риз в фантастическом боевике «Киборг 2: Стеклянная тень» 1993 году. Правда, славы и признания проект не принес, зато уже следующая работа была замечена критиками – «Хакеры», где Анджелина сыграла девушку главного героя, красотку Кейт Либби.

Прорывом в карьере Джоли стал фильм «Джордж Уоллес» в 1997 году. Актриса исполнила в нем жену губернатора Корнелию, за что была номинирована на премию «Эмми» и получила «Золотой глобус». Кроме того, сама картина получила «Золотой глобус» как «Лучший сериал/фильм, сделанный для телевидения».

В следующем году Джоли повторила успех, получив второй «Золотой глобус» за роль супермодели Джии Каранджи в фильме «Джиа». Это байопик, за героиню в котором Анджелина не могла взяться несколько раз – по ее словам, слишком уж она похожа на нее своей печальной судьбой. Критики заговорили о том, что Джоли достойна «Оскара» за эту роль, если бы картина была сделана для проката, а не телевидения.

Следующими известными киноработами стали «Превратности любви» (1998 г.) и триллер «Власть страха» (1999 г.). В это же время красотка отказывается от предложений сняться в «Ангелах Чарли» и «Чужой: Воскрешение». Все силы звезда направила на вновь довольно автобиографичную роль бунтарки Лисы Роув в драме «Прерванная жизнь». Она стала настоящим триумфом, принеся Джоли третий «Золотой глобус» и «Оскар» за «Лучшую женскую роль второго плана», а также премию Гильдии киноактеров США.

В 2001 году Джоли поднялась на очередную ступень успеха, появившись на экране в киноадаптации компьютерной игры «Лара Крофт – расхитительница гробниц». Сиквел вышел в 2003 году, оба фильма неплохо собрали в прокате, но от критиков похвалы не получил.

А вот сама Джоли за вторую серию получила гонорар в размере 12 миллионов долларов, став тем самым одной из самых высокооплачиваемых актрис в мире. Этот статус красотка подтвердит в 2005 году, когда получит контракт на сумму более 20 млн долларов за фильм «Мистер и Миссис Смит».

После успехов последовала череда провальных в прокате проектов. На этой почве Джоли как «Худшая актриса» четырежды подряд, с 2002 по 2005 годы, номинировалась на премию «Золотая малина».

В 2008 году Джоли появилась на экране в нескольких проектах. Это боевик «Особо опасен» и «Подмена», за который звезда была номинирована на «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.

Через два года актриса сыграла в боевике «Солт» агента ЦРУ Эвелин Солт, хотя роль предназначалась Тому Крузу. Следующей работой, подтвердившей высокий статус Джоли как актрисы, стал фильм «Турист» с Джонни Деппом. За эту роль звезда получила премию Teen Choice Awards, а также была номинирована на премии «Золотой глобус» и People’s Choice Awards.

В 2014 году Анджелина Джоли исполнила главную роль с экранизации сказки «Малефисента». Этот проект оказался в карьере актрисы самым кассовым, собрав в прокате более 758 млн долларов. В 2019 году на больших экранах появилось долгожданное продолжение – «Малефисента: Владычица тьмы».

В 2007 году Джоли дебютировала как режиссер, сняв документальный фильм «Место во времени». Следующими ее проектами стали «В краю крови и меда» (2011 г), номинированный на «Золотой глобус» как лучший иностранный фильм, «Несломленный (2014 г.), и драма «У моря» (2015 г.).

В 2017 году Джоли для платформы Netflix сняла кхмероязычную историческую драму «Сначала они убили моего отца». Картина получила высокие рейтинги и была номинирована на «Золотой глобус» и BAFTA.

Анджелина Джоли: личная жизнь

Звезда «Малефисенты» замужем была трижды. Первым мужем Джоли стал актер Джонни Ли Миллер, с которым их свела судьба в 1995 году на съемках фильма «Хакеры». Они сыграли свадьбу в 1996 году, но уже через год разошлись. Официально развод состоялся в 1999 году, а его причиной стала, как позже отмечала актриса, молодость и необдуманность.

Второй раз замуж актрисы вышла тоже за партнера по съемкам. В 2000 звезда и актер Билли Боб Торнтон вместе снимались в фильме «Управляя полетами». Бурный роман оказался настолько страстным и толкал обе стороны на безбашенные поступки, что приковал внимание прессы практически сразу. Например, влюбленные обменивались своей кровью в сосудах в знак любви, сделали тату с именами друг друга.

Поженились звезды в Лас-Вегасе в 2000 году. Но клятвы и эксцентричные подарки не помогли счастью быть долгим – через три года Джоли и Торнтон развелись.

После того как актриса соглашается на съемки в боевике «Мистер и Миссис Смитт», поклонники начинают подозревать, что ее и ее партнера по фильму, одного из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда Брэда Питта связывает нечто большее, чем работа. Пикантности ситуации придает то, что мужчина был женат на актрисе Дженнифер Энистон.

Вскоре Питт разводится с Энистон, а Джоли в 2006 году объявляет, что беременна от него. Пара подтверждает роман, но свадьбу сыграет намного позже, когда у них уже будет несколько детей. Публика называет пару «Бранджелина» и с нетерпением ждет их бракосочетания.

В 2014 году Джоли и Питт поженились в своем французском имении Шато-Мираваль. Анджелина пошла под венец в платье Versace, пышная юбка которого была украшена детскими рисунками. На церемонии присутствовали только самые близкие. Жених и невеста подписали брачный контракт, согласно которому в случае измены жене Питт лишится права совместной опеки над их детьми.

И развод грянул как гром среди ясного неба. Судебные тяжбы одной из самых ярких пар Голливуда начались в 2016 году и продолжаются до сих пор. На развод подала Джоли. Бракоразводный процесс затянулся, потому что супруги никак не договорятся об опеке над детьми, а их у пары шесть, а также о разделе состояния, которое оценивается примерно в 400 миллионов долларов. Причем значительная часть этого состояния – недвижимость. Имеется у Питта и Джоли и совместный бизнес.

Причиной развода Джоли назвала свое несогласие с воспитательными методами Питта. А актер, в свою очередь, назвал жизнь с Анджелиной настоящим адом. В начале 2021 года звезда обвинила бывшего мужа в домашнем насилии, намереваясь представить в суде доказательства. Ее цель – полная опека над детьми, с которыми поначалу видеться Питту она запрещала.

В настоящее время сердце Джоли свободно, но она полностью сосредоточена на работе и детях.

Анджелина Джоли: дети

Анджелина Джоли в 2003 году впервые попала с гуманитарной миссией в Камбоджу. Увидев, в каких условиях живут семьи и дети, звезда не смогла жить как прежде. Она стала больше участвовать в социальных проектах, жертвовать деньги на благотворительность, а весной 2002 года усыновила камбоджийского мальчика-сироту Мэддокса, которому на тот момент был один годик.

Уже в браке с Брэдом Питтом актриса вновь посетила одну из стран Третьего мира – Эфиопию, где удочерила девочку. Захарию звезда взяла как сироту совсем младенцем, но через два года объявились ее биологическая мать. Получив щедрые отступные, женщина перестала претендовать на ребенка.

Третьим ребенком актрисы стала собственная дочка Шайло Нувель Джоли-Питт. Она родилась в 2006 году, с возрастом все больше походила на мальчика, и в 2014 году широкой публике стало известно, что она считает себя трансгендером Джоном и носит мужские стрижки и одежду. Родители как-либо отрицать идентичность дочки не собирались, принимая ее такой как есть.

В 2007 году Анжелина и Питт усыновили еще одного сироту, вьетинамца Пакса Тьена. Мальчику уже было три годика, и при рождении он имел другое имя — Фам Квань.

Следующее пополнение случилось у звездной пары в 2012 году. Джоли родила близнецов мальчика Нокса Леона и девочку Вивьен Маршелин.

Анджелина Джоли: благотворительность

Во время съемок фильма «Лара Крофт – расхитительница гробниц», который снимался в Камбодже, Джоли открыла глаза на происходящую в странах Третьего мира гуманитарную обстановку. Голодающие дети, не посещающие школу и не имеющие подчас крыши над головой, беженцы с туманным будущим и неизвестным завтра – эти и другие вопросы стали волновать голливудскую диву.

Она обратилась в Комиссию ООН по делам беженцев, и уже в феврале 2001 года состоялась ее первая поездка в Сьерра-Леоне и Танзанию, где она была глубоко шокирована увиденной жизнью местного населения.

В последующие годы Джоли участвовала в гуманитарных миссиях в Пакистан, в лагере беженцев пообщалась с людьми, где пожертвовала 1 млн долларов в помощь пострадавшим. Комиссия ООН по делам беженцев в 2001 году провозгласила Джоли послом доброй воли, но актриса поначалу не решалась принять столь почетное и ответственное звание.

Присоединившись в конце концов к комиссии, Джоли в дальнейшем побывала в целом ряде стран: Намибии, Кении, Косово, Эквадоре, Судане, Анголе и даже на Северном Кавказе в России.

В 2005 году в печать вышли дневники актрисы под названием «Мои путевые заметки» — это записи, которые Джоли вела во время множества путешествий в составе гуманитарной комиссии по миру.

Под началом Джоли было создано несколько благотворительных фондов. Первый – в 2003 году, Maddox Jolie-Pitt Foundation, который посвятила развитию общин и сохранению окружающей среды в Баттамбанге — северо-западной провинции Камбоджи.

В 2006 году был учрежден совместный с Брэдом Питтом фонд Jolie/Pitt Foundation, средствами которого финансируется программа «Врачи без границ». А в следующем году вместе с экономистом Джином Сперлингом актриса основала образовательный фонд Education Partnership for Children of Conflict для детей, пострадавших от техногенных или природных катастроф.

Кроме того, актриса неоднократно жертвовала на благотворительность крупные суммы из семейного бюджета. Например, первые в жизни Шайло, дочки Джоли и Питта, фотографии пара продала за рекордные 10 млн долларов журналам, отправив их на благотворительность. Как и несколько миллионов долларов, вырученные за фото близнецов: 8 миллионов 400 тысяч были направлены в The Jolie-Pitt Foundation на восстановление Нового Орлеана, пострадавшего от урагана «Катрина», и в помощь сиротам.

А летом 2008 года Джоли и Питт передали 1 млн долларов для финансирования организации по наблюдению в Бирме и Зимбабве за правами человека (Human Rights Watch).

Анджелина Джоли: внешность, пластика, тату

Звезда «Малефисенты» в подростковом возрасте много комплексовала по поводу своей внешности, за которую впоследствии ее будут боготворить. Но тогда она носила исключительно черную одежду, красила волосы в красный цвет и, по собственным признаниям, ненавидела себя.

Ей казалось, что ее излишняя худоба и привычка одеваться в секон-хэндах делают из нее гадкого утенка. Провалы в модельной карьере привели к тому, что у нее началась анорексия, компульсивная аутоагрессия, злоупотребление запрещенными веществами.

Голливудская дива в 2013 году открыто заявила о своей генетической предрасположенности к раку молочных желез и яичников. Ее мама Маршелин Бертран умерла от данного диагноза, в роду также были прецеденты – дело в мутации генов. Вероятность того, что у самой Джоли разовьется смертельная болезнь в груди, составила 87%, в яичниках – 50%.

Чтобы, как сама Джоли позже выразилась, увидеть «как растут дети», мать пятерых наследников отважилась на мастэктомию – удалила молочные железы и поставила импланты. Редукции подверглись и яичники.

Кроме этого, бывшая жена Брэда Питта не раз ложилась под нож пластического хирурга. По мнению основателя клиники Frau klinik Сергея Блохина, звезда делала ринопластику: «На ранних фотографиях актрисы мы видим курносый нос совершенно иной формы, чем сейчас».

Кроме того, эскулап уверен, что красотка делала подтяжку лица, установила эндопротез подбородка. «Ментопластика позволила сделать подбородок Анджелины более выраженным, а нижнюю часть лица более рельефной», — отметил хирург. А вот губы Джоли не трогала. Они у нее пухлые от природы.

Анджелина Джоли настоящая поклонница татуировок. Их у нее более двух десятков, они украшают спину, живот, руки, ноги. Причем, каждый рисунок для дивы имеет особое значение. Внизу живота, например, у красотки латинское изречение Quod me nutrit me destruit – «То, что меня питает, меня и убивает».

На пояснице Джоли красуется большой тигр и дракон – в буддизме они используются как амулеты и дают защиту. Над левой лопаткой – буддистская молитва.

Фраза на английском know your rights, переводящаяся как «знай свои права», расположилась у основания шеи. Еще одна строчка на английском взята из пьесы У.Теннеси: «Молюсь за диких сердцем, которые заключены в клетках». Она отсылает к активной позиции Джоли за права тех, кто оказался ущемлен в жизни не по своей воле.

На правой руке, почти в сгибе локтя, – слово «решительность» на арабском. А у основания ладони правой руки – буква «М» в знак памяти матери Джоли, Маршелин.

Были тату на теле, которые Джоли сводила. Например, на предплечье у нее был дракон и имя «Билли Боб», который являлся ее мужем. В 2004 году она избавилась от нее, заменив географическими координатами мест рождения всех ее детей.

Анджелина Джоли: доходы

В 2020 году Анджелина Джоли вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых актрис всего мира. Звезда Голливуда заняла вторую строчку рейтинга журнала Forbes с заработком в 35,5 млн долларов за прошедший год.

Анджелина Джоли сейчас

В 2021 году Анджелина Джоли впервые появилась в Instagram. До этого в сети были лишь фан-странички. За два первых дня на звезду подписалось 7 миллионов человек. Судя по публикациям, делиться личным красотка не собирается, а намерена использовать популярную социальную сеть для своей общественной деятельности и высоких целей.

Осенью 2021 года в мировой прокат вышел новый фильм «Вечные» по комиксам Marvel. И хотя картину критики оценили низко, фанаты дивы ждут продолжения.

Но все внимание публики и прессы приковала к себе средняя дочка звезда, Шайло Нувель. 15-летняя наследница перестала быть мальчиком сразила всех своей женственностью и нарядом. Она отрастила волосы, сняла брекеты, и поклонники убедились, что растет юная леди настоящей красавицей и копией своей матери.

