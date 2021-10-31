По-девичьи миловидная: 15-летняя Шайло Джоли-Питт в платьице бэби-долл блистала на красной дорожке

Дочка Анджелины Джоли больше не хочет появляться на публике в мальчиковых вещах.

Дочка Анджелины Джоли в свои 15 лет неожиданно сменила имидж: теперь она выглядит как обычная девочка-подросток. Шайло стала интересоваться косметикой, элегантными нарядами и прическами. А своему мальчиковому стилю предпочла голливудский — утонченный и изящный. Так, на красной дорожке вместе с мамой и сестрой Захарой дочка Брэда Питта позировала в платье стиля бэби-долл. Изюминкой образа стали «хулиганские» пятнистые лимонные кеды.

Шайло даже согласилась сделать макияж в технике смоки-айс с песочными тенями, не обошлось и без нюдовой помады, румян и пудры.

«По-девичьи миловидная», «Ба! Ну копия Анджелины в молодости», «Шикарная! Так похожа и на маму, и на отца», «Очень похожа на Брэда! Сразу видно дитя любви», «Красавица и никаких мальчиковых нарядов! Так лучше», «Ну вот, какая милашка», — пишут фолловеры.

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