«Ждем, когда скажут»: последние новости о состоянии Марины Хлебниковой

Общественность продолжает следить за состоянием певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре 18 ноября. В СМИ появляется разная информация на эту тему.

Например, что певицу отключили от аппарата ИВЛ, но не вывели из медикаментозной комы. Как пишет пресса, у артистки началось заражение на месте ожогов, из-за чего температура ее тела поднялась до 39 градусов.

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Teleprogrаmma.pro побеседовала с друзьями певицы, чтобы узнать о ее реальном самочувствии.

«Марина сейчас пока в тяжелом состоянии. Но мы держим руку на пульсе. Связались с родственниками. Ждем информации. Пока самое главное — чтобы Марина выкарабкалась и с ней все было хорошо. Ждем, когда врачи скажут, что опасений за жизнь нет», — говорит Бари Алибасов – младший, сын известного продюсера Бари Алибасова.

— То есть пока такое опасение все же существует?

— Да, ее состояние достаточно тяжелое. Пока в больнице не был, туда еще не пускают. Надо только ждать.

«Маришка — сильный человек, и все будет хорошо, несмотря ни на что. А мы все поможем — семья и друзья. Врачи делают свое дело. Больше я ничего комментировать не могу», — сказал экс-солист группы «На-на» Владимир Левкин.

Напомним, пожар произошел в доме № 14 на Ратной улице, где проживает Марина Хлебникова, вечером 18 ноября. По сообщениям СМИ, в этот момент рядом с певицей находились ее родители и дочь Доминика. У артистки диагностированы ожоги лица, головы, груди. Причем инцидент случился в той самой квартире, где когда-то покончил с собой бывший муж певицы Антон Логинов.

Сразу после инцидента представители певицы обратились к журналистам и поклонникам Марины в ее инстаграме, призвав дождаться официальной информации.

«Давайте наберемся терпения и будем желать Марине только самого лучшего, а не «напрыгивать» на новость как стервятники. Как только мы будем готовы дать свои комментарии, мы обязательно их дадим. Всем вам огромное спасибо за поддержку, мы все видим», — написали представители Марины Хлебниковой в «Инстаграме».

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