«Проблема была налицо»: Солнцев назвал возможную причину, которая могла привести Хлебникову к трагедии

Телеведущий вспомнил, как встретил певицу на одной из передач и спросил, почему она выглядит не лучшим образом.

Общественность шокирована новостью о певице Марине Хлебникове. Известно, что артистка пострадала при пожаре в своем доме, была доставлена в НИИ скорой помощи им. Склифосовского с многочисленными ожогами и теперь подключена к аппарату ИВЛ. Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое.

По предварительным данным, уставшая Марина Хлебникова могла заснуть с не потушенной сигаретой, что и привело к трагедии. Телеведущий Рустам Солнцев считает, что проблема гораздо глубже, чем мы думаем.

«Я снимался с Мариной Хлебниковой в одной передаче. И меня поразил ее внешний вид, и я сказал ей об этом. «Что с вами случилось, Марина? Вы почему так плохо выглядите?» — спросил я. Вопрос, конечно, тот еще, но она стала мне хамить в ответ. Говорить, чтобы меня вывели из студии», — рассказывает Рустам Солнцев. Я прочел, что Марина Хлебникова вернулась с гастролей. Какие уж там гастроли? Конечно, я желаю певице поправиться и прийти в себя. Но проблема, очевидно, была налицо и на лице. И я так и не понял, почему люди, живущие рядом, не помогали ей. Вероятно, что сейчас эта проблема усугубилась».

Напомним, пожар произошел в доме № 14 на Ратной улице, где проживает Марина Хлебникова, вечером 18 ноября. По сообщениям СМИ, в этот момент рядом с певицей находились ее родители и дочь Доминика. У артистки диагностированы ожоги лица, головы, груди. Причем, инцидент случился в той самой квартире, где когда-то покончил с собой бывший муж певицы Антон Логинов, сообщает пресса.

Сейчас Марина Хлебникова впала в кому. Однако представители певицы обратились к журналистам и поклонникам Марины в ее инстаграме, призвав дождаться официальной информации.

«Давайте наберемся терпения и будем желать Марине только самого лучшего, а не «напрыгивать» на новость как стервятники. Как только мы будем готовы дать свои комментарии, мы обязательно их дадим. Всем вам огромное спасибо за поддержку, мы все видим», —написали представители Марины Хлебниковой в «Инстаграме».

Teleprogramma.pro желает Марине Хлебниковой здоровья!

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